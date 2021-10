O většině rozhodnou jednotky tisíc hlasů, říká krajský lídr Spolu Jurečka

Současnou vládu jako opoziční poslanec Marian Jurečka nešetří. I proto má jasno, že jediným možným povolebním partnerem koalice Spolu tvořené ODS, KDU-ČSL a TOP 09 je duo Pirátů a Starostů.

„Náš program ale není úplně stejný, máme svoje priority, které chceme prosazovat,“ odráží útoky, že mezi uskupeními není rozdíl.

Jako předseda lidovců cestujete po celé republice, což teď během kampaně SPOLU pokračuje. Nenabízelo se kandidovat v jiném kraji a postavit se některému lídrovi vašich konkurentů?

Někteří mi říkali, ať to zvážím, ale nepřemýšlel jsem o tom. Myslím si, že politik má kandidovat tam, kde je doma. Znají ho tam a má i užší vazbu na problémy oblasti, za kterou byl zvolen. Změnu regionu u některých politiků tam, kde to může být snazší, považuji za neférovou.

Předvolební průzkumy se liší každých několik dní. Vzhledem k tomu, že uskupení bude nakonec ve Sněmovně nejspíš jen několik, jak těsné výsledky očekáváte?

Velmi těsné. O vítězi i většině ve Sněmovně bude rozhodovat velmi malý počet hlasů, třeba jednotky tisíc. I proto jsme se rozhodli pro velmi kontaktní kampaň, nejen klasické billboardy, citylighty a podobně. Snažíme se jít za lidmi kromě mítinků a stánků také ke dveřím, protože je to v tento okamžik velmi důležité.

K vaší kampani jste v narážce na premiéra poznamenal, že jezdíte bez bodyguardů. Andrej Babiš části lidí vadí, ale není přeci jen za hranou házet po někom vajíčka?

Není to tady bohužel poprvé a za hranou to je. I když s někým nesouhlasím a myslím si, že dělá velmi špatnou politiku vůči lidem, žádné fyzické násilí do toho nepatří. V demokracii to má být o diskusi a o argumentech. Nicméně Andrej Babiš sklízí to, jaký styl politiky a komunikace dlouhodobě dělá. Dnes si nemůže dovolit dopředu napsat, kam přijede na mítink. Lidé mi říkají, že u nich byl před několika dny, udělali to na nějakém malém náměstíčku, všude bodyguardi. I to je obraz politika. My přijedeme s Markétou Pekarovou Adamovou, jdeme mezi lidi a žádnou ochranku nemáme. A jdeme se bavit i s těmi, kteří s námi nesouhlasí.

Kdo zbývá k možným jednáním o spolupráci, když nedáte dohromady většinu s koalicí Piráti a Starostové?

Je to velmi jednoduché. Když bude mít „stojedničku“ ANO, Přísaha, komunisté a SPD, je vymalováno. Tahle koalice tady funguje, je ve Sněmovně, vidíme to denně. Když se mělo hlasovat o odvolání Hany Lipovské z rady České televize, ANO, SPD a komunisté to odmítli (hnutí ANO následně uvedlo, že při hlasování došlo k chybě, a další den jeho poslanci pomohli odvolání radní odhlasovat – pozn. red.). Ministrem vnitra bude Tomio Okamura, ministrem zahraničních věcí Vojtěch Filip a budou tady podávat žádosti o vystoupení z NATO a Evropské unie.

Což vy nechcete.

Myslím si, že i přes výhrady, které můžeme mít k EU, je to pořád něco, co nám dává perspektivu svobody, volného pohybu a především ekonomického rozvoje. Nabízíme protiváhu a věřím, že voliči vyberou správně.

Jak se díváte na možná jednání s Přísahou?

Jde o béčko Andreje Babiše. Je to ale v rovinách spekulace, nechci se do toho pouštět. Věřím, že vše dotáhneme do úspěšného a vítězného konce.

Tomio Okamura napsal, že kdo volí Piráty a STAN, volí koalici SPOLU. Je to tak?

Není. To je klasický Tomio Okamura, který neříká pravdu. Je rozdíl, jestli bude první koalice SPOLU a budeme mít premiéra, nebo to bude někdo jiný, protože náš program není úplně stejný jako program Pirátů a Starostů. Máme jiné priority, a když budeme mít ve vládní koalici většinu, jsme schopni je prosazovat. Kdybych to otočil, tak můžu říct, že kdo volí Okamuru a SPD, volí Andreje Babiše a zároveň komunisty. Pár dnů zpátky Okamura říkal, jak by ve vládě Andreje Babiše nikdy nebyl, ale přitom se snaží získat jeho přízeň, kde jen může.

Častá námitka vůči vaší koalici je obava, že po volbách nebude soudržná, respektive že z ní uteče ODS. Dá se garantovat, že zůstanete jednotní i po volbách?

Naprosto jednoznačně. Opakovaně jsme to řekli a věřím, že slovo a podaná ruka platí. V koaliční smlouvě jasně říkáme, že spolu budeme v koalici nebo opozici. Také už jsme to v minulosti prokázali, lidovci i ODS mohli jít s Andrejem Babišem do vlády a ani jedna strana to neudělala, tak proč by to dělala teď.

V předvolební bitvě se objevilo, že SPOLU chce zprivatizovat Českou poštu a České dráhy. Co byste k tomu řekl?

Nemáme v programu, že bychom je chtěli privatizovat. Určitě ale chceme, aby tyto organizace fungovaly jako například v Německu Deutsche Bahn nebo Deutsche Post, které nabízejí velmi kvalitní služby. Česká pošta dnes sama některé služby částečně privatizuje a přebírá je soukromý sektor v projektu Pošta partner, to je ten směr. Chceme udržet dostupnou síť poboček pošty a chceme, aby spolu s Českými drahami fungovaly jako firmy, které umějí dělat špičkový servis, což se bohužel neděje.

Už jste zmínil, že v koalici děláte také kampaň ode dveří ke dveřím. Říkáte, že v České republice ještě nebyla. Jak je to myšleno? Protože tahle forma už se tu v minulosti objevila.

Nikdy ale nebyla pojata takto plošně, celostátně. Nedávno vyrazilo 250 kandidátů a dobrovolníků do volebních okrsků a pokračovat budeme až do konce. Nikdy to nedělali předsedové stran. V tom je to unikátní.

Je v tom i snaha se odlišit?

Máme svou grafiku, kterou se představujeme dlouhodobě. Že Andrej Babiš také přišel s modrou barvou, je jejich rozhodnutí, ty billboardy mimochodem vypadají divně. Snažíme se hlavně oslovit lidi aktivním způsobem, srozumitelně a lidsky. Třeba si i stoupnout na nádraží nebo před fabriku brzy ráno. Je to i emoční sdělení, že se nebojíme jít k lidem, slušně zazvonit a dát prostor pro debatu.

Takže to má mít i určitý vnitřní význam?

Je to poselství způsobu komunikace, kterou chceme vést teď i po volbách. A ne jako premiér, který vykřikuje „já, já, já“, co všechno zařídil a jak je nejlepší. Když pak ale jde mezi lidi, musí kolem něj stát dvacet bodyguardů, to není normální. Jsou tady daleko výše postavení politici než náš premiér, například německý nebo rakouský prezident, a ti do České republiky přijedou v pohodě vlakem, neběhá kolem nich ochranka, mají úplně jiný styl politiky. Myslím, že je potřeba někdo, kdo umí sjednocovat, nabízí pozitivní vizi, a ne takovou, která je postavena na aroganci a síle.

Asi jste ale při cestě k voličům domů nešli úplně naslepo.

Pracujeme s daty a analýzou, která nám vytipovává volební okrsky na základě potenciálu. Snažíme se tedy jít tam, kde víme, že by měli být nerozhodnutí voliči, a kampaní je dokážeme přesvědčit nebo přivést k volbě koalice SPOLU. Snažíme se být i v tomhle efektivní.

Krajům chybějí peníze na silnice, jen v Olomouckém kraji jde o 25 miliard korun. Kde na to vzít?

Chceme posílit Státní fond dopravní infrastruktury, aby bylo více peněz na „dvojky a trojky“ i na běžnou údržbu, která se často zanedbává. Zároveň nezastavit výstavbu klíčových staveb, jako jsou D1 či D35. Chceme získat zdroje na dopravní stavby formou PPP projektů (partnerství veřejného a soukromého sektoru, pozn. red.). Vyzkoušeli jsme si to u D4 a šlo by to i u D35 nebo rychlostní silnice 55 od Otrokovic na Břeclav. Vytvořil by se finanční prostor na to, aby kraje získaly víc peněz na údržbu a rozvoj svých silnic, případně dořešení některých obchvatů, které nás ještě hodně trápí.

D1 stále není dokončená, kvůli čemuž trpí Přerov i okolí.

Ve Sněmovně jsme na základě návrhu mého a dalších poslanců ve zrychleném režimu umožnili zachránit to, aby se D1 mohla reálně dostavět třeba v příštích dvou či třech letech. Jinak by hrozilo, že by se dálnice nedokončila v příštích pěti až deseti letech, protože by se muselo celé územně stavební řízení i posuzování vlivů na životní prostředí EIA dělat od začátku.

Máte v plánu připravovat výstavbu vysokorychlostních tratí. Některé obce ale začínají vystupovat proti, nechtějí držet další územní rezervy, jako mají třeba kvůli kanálu Dunaj–Odra–Labe. Co by z toho měly?

Chápu je, jsem v kontaktu se spoustou obcí, které to řeší. Pro nás ve SPOLU je důležité konečně ukončit projekt kanálu DOL a zrušit územní rezervu, která se pro něj drží. O vysokorychlostních tratích je s lidmi potřeba mluvit a vysvětlovat jim to, což bohužel vláda nedělá dobře. Chybí osvěta.

Proč by je tedy lidé měli chtít?

Vysokorychlostní tratě neřeší jen naši vnitrostátní dopravu a rychlost, ale i mezinárodní dopravu. Když budeme napojeni na systém evropských vysokorychlostních tratí, umožní nám to nelétat letadlem, ale jezdit třeba do Paříže rychlovlakem. Kamionová doprava, která nás tíží, je tady v takové míře i proto, že už není možné převézt víc nákladu po železnici, viz třeba koridor z Prahy do Ostravy. Takže pokud chceme vytvořit kapacitu, musíme část osobní dopravy přenést na vysokorychlostní tratě. Má to smysl do budoucna. Když se plánovala železnice za císaře pána, kolik sedláků to odmítalo. Trať pak šla přes jiné obce a za desítky let se ukázalo, jaký rozvoj to pro ně znamenalo. To stejné platí i teď pro Českou republiku.

Jaká místa byste ve vládě chtěli?

KDU-ČSL se dlouhodobě věnuje problematice v oblasti sociální a rodinné, to znamená věci spadající do působnosti ministerstva školství a ministerstva práce a sociálních věcí. Pak se věnujeme hodně tématům spojeným s klimatickou změnou, ekologií a obnovitelnými zdroji. To jsou resorty ministerstva zemědělství, životního prostředí a ministerstva průmyslu a obchodu.

Kandidátem na ministra zemědělství byste byl vy?

Je to logické.