Kvóty na české potraviny chceme nadále, říká krajský lídr SPD Fiala

Co byste označil za největší problémy, které tíží Olomoucký kraj, a co by se s nimi dalo dělat?

Určitě doprava a především propojení severní části regionu, byť se z Jesenicka stává hlavně turistická oblast. Kromě toho je tu pak neřešení situace na venkově. Vyčítám všem vládám od roku 1989, že se tímhle dosud řádně nezabývaly, protože venkov se dlouhodobě vylidňuje, obyvatelé se stěhují do velkých měst a nejvíc do Prahy. Výsledkem je, že tam stoupají ceny nemovitostí a lidé si je nemohou dovolit. Příští vláda by tak konečně měla koncepci pro venkov připravit.



Když jsme u dopravních staveb, kraje by se výrazně dotkl vznik kanálu Dunaj–Odra–Labe, na ten se díváte jak?

Jsem jeho propagátorem. Podle mě má ten projekt samá pozitiva a jsem přesvědčený, že nepovede k žádné ekologické katastrofě, jak tvrdí někteří „zelení fanoušci“. Přivedl by investice, pomohl turismu, udržení vody v krajině i lodní dopravě a přinesl spoustu pracovních příležitostí. Mělo se s ním ale začít už v době, kdy na to šly výrazněji využít dotace z Evropské unie.



Pak je tu ještě nápad na prodloužení Baťova kanálu do Přerova a Olomouce.

V létě tam jezdí spousta lidí, jde o skvělé místo pro rekreaci. Takže i s tím souhlasím.



Výraznou částí kampaně SPD je Český jarmark s prodejem levných tuzemských potravin. Oborové organizace jako zemědělský svaz, agrární komora a další komentovaly ty ceny tak, že jsou zhruba na úrovni toho, za kolik zemědělci dodávají do supermarketů. Jenže právě tyto ceny zemědělci dlouhodobě kritizují, že nejsou spravedlivé, protože je často nutí vyrábět za náklady, a tudíž téměř nic nevydělají. Není tedy nefér tvářit se, že za takové ceny se dá běžně prodávat?

To je obchodní záležitost mezi zemědělci a supermarkety, do které my se nechceme příliš plést. Obě strany chtějí vydělat. Když jsme jarmark domlouvali, tak jsme se zemědělců zeptali, za kolik jsou to zboží schopni prodávat. K ničemu jsme je netlačili, jen jsme řekli, že SPD nebude nic nakupovat, prodávat ani dotovat. Je jasné, že zemědělci dlouhodobě budou tlačit na zvýšení cen, ale na té akci nejde jen o obchodní, ale i propagační stránku, protože tam mohou lákat zákazníky, aby ochutnali jejich produkty. Rozhodně prodejci na těch cenách netratí. A my i oni máme společný zájem, podporu českého zemědělství. Nevidím nic špatného na tom, že si na jarmark lidé přijdou nakoupit a my jim při té příležitosti můžeme něco říct o programu SPD. Protože jinak máme prostoru třeba v médiích relativně málo.



Jenže leták té akce s hesly jako „SPD vrátí levné a kvalitní potraviny“ nebo „Ukážeme vám v praxi, jak dobře a levně dokážou čeští zemědělci pěstovat“ budí dojem, že když vám lidé dají hlasy a uspějete ve volbách, tak nějak zařídíte, že za podobné ceny se bude dát běžně nakupovat.

Tady se třicet let snižoval podíl českých zemědělských výrobků na našem trhu. Pokud se dostaneme do vlády, budeme chtít, aby se tento neustálý pokles aspoň zastavil. Když se ten podíl naopak trochu zvýší, bude to jen lepší, protože se bude prodávat za nižší ceny. Což je dobré pro lidi, zemědělce či ochranu krajiny, neboť se tu bude víc pěstovat něco jiného než erozní kukuřice nebo řepka. Chceme to tu aspoň trochu vrátit k větší soběstačnosti, byť úplně už jí v dnešním globalizovaném světě nelze dosáhnout.



Jak toho chcete docílit, budete třeba opět usilovat o zavedení kvót na české potraviny?

My ten zákon chceme se zemědělci znovu probrat, protože se ukazuje, že ani jejich oborové organizace ho nechápou, a pak se někteří bouří, že česká produkce v něčem nedokáže ty kvóty pokrýt.



Logicky panuje obava, že některého zboží nebude dost, takže ve výsledku pak podraží, nebo vůbec nebude k dostání.

To je právě z toho nepochopení. V obchodech se prodává zhruba 1 500 základních komodit. My jsme vybrali 150 a nejsou v tom žádné banány nebo káva. A z těch by muselo být v hmotnostním průměru 50 procent z Česka. Jinými slovy, dohromady po sečtení všech těch tun potravin by polovina musela být tuzemských. Většina řetězců toto už dnes splňuje. Když se prodá jen 20 procent vepřového z Česka, tak se to vyváží třeba 80 procenty brambor českého původu.



Těm kvótám bylo také vytýkáno, že by se vztahovaly na prodané zboží, nikoliv nabízené. Takže někdo bude chtít třeba francouzské víno, ale řetězce mu budou potřebovat vnutit české. Jak mají ale obchody ovlivnit, co si lidé chtějí koupit?

To teď nejsem schopen říct. Ale v řetězcích se prodá všechno. A já jsem přesvědčený, že české produkty jsou podobné, ne-li lepší než ty zahraniční. Nám jde o to, aby ta kvóta nebyla jen na papíře a nedala se obcházet. Pak ji budeme postupně zvyšovat, což se ale dá upravit, takže pokud si to zemědělci budou přát, může se navyšovat pomaleji.



Budete se nějak věnovat problematice zvyšující se nedostupnosti vlastního bydlení kvůli rapidnímu růstu cen?

Chceme mimo jiné opět zavést bezúročné manželské půjčky a dále také daňová zvýhodnění pro pracující rodiče se dvěma a více dětmi. Kromě toho byl teď schválen nový stavební zákon, a přestože ho polovina Sněmovny kritizuje, tak jsem přesvědčený, že je dobrý a zrychlí výstavbu bytů, čímž se ten raketový růst cen bydlení zastaví.



Třeba v Olomouci se nového bydlení nestaví úplně málo, jenže většinou jde o střední až vyšší cenovou kategorii. Developeři se do stavění levných bytů moc nehrnou.

Na to musí reagovat trh. Teď je velká poptávka a developeři tak mohou šponovat ceny, protože vědí, že stejně prodají. Ale já doufám, že brzy se bude stavět tolik, že se růst cen zastaví a developeři si uvědomí, že musí stavět byty i pro širší masu lidí. My podporujeme i další věci, jako je třeba družstevní bydlení. S tím mohou pomoci i města, například tím, že pro to vyčlení a prodají pozemky jen za odhadní cenu, takže nebudou tak drahé.

U lidí s majetkem nad 20 milionů korun chcete požadovat prokázání jeho původu, a to zpětně, jinak má být zdaněn stoprocentní daní a v případě nezaplacení by propadl státu.

Jde o součást našeho protikorupčního programu. Je nutné říct, že nepůjde o paušální záležitost, došlo by k tomu pouze v případě podezření ze strany policie. Týkalo by se to hlavně politiků. Ale lidé se nemusí bát, že by museli automaticky vyplňovat formuláře o svém majetku a kde ho vzali.



Což ovšem z vašeho programu takto nevyplývá, tam je to formulované tak, že to bude zavedeno jako povinnost pro všechny. Navíc zpětně zní docela problematicky, znamenalo by to prokazovat nabytí majetku staré třeba třicet let, od čehož nikdo už doklady mít nemusí, protože to po něm doteď nikdo nechtěl.

Jsem přesvědčený, že když jde o takový majetek, tak ho člověk nějak dohledatelně nabyl.



Chcete to žádat už jen při podezření a policejním vyšetřování. Ale trestní oznámení lze podat kvůli čemukoliv a nemusí to znamenat, že se dotyčný něčím provinil. Bude to tak zneužitelné jako nástroj, jak někomu bohatému znepříjemnit život.

V některých státech se tohle dělá, dokonce aniž by existovalo podezření na nějaké porušení zákona. Jen tam nějaký systém vyhodnotí, že přiznaný majetek neodpovídá nahlášeným příjmům a je třeba to prověřit.



Vylučujete předem povolební spolupráci s některou stranou?

Řekli jsme si, že nebudeme předem vylučovat nikoho. Ale jsem přesvědčený, že mohu zodpovědně říct, že pravděpodobně jediná strana, s níž bychom asi nevytvářeli koalici, jsou Piráti.



S ANO problém nemáte? Ptám se proto, že na letácích lákajících na Český jarmark píšete, že chcete „napravit, co Babiš a spol. zničili“, čímž jsou myšleny levné kvalitní české potraviny. Spolupráce se stranou vedenou takovým člověkem vám nevadí?

To nebyl jen on, ale všechny strany od roku 1989 a Evropská unie svou zemědělskou dotační politikou. Každopádně hnutí ANO je náš asi nejbližší možný koaliční partner. My jsme říkali, že s Andrejem Babišem do koalice nepůjdeme, protože nám ta jeho obvinění vadí. Já jsem přesvědčený, že ideální varianta by byla ANO bez Babiše, ale nevím, jestli je to vůbec možné, spíš ne. Každopádně pokud bychom měli tvořit nějakou vládu, tak podle nás by to měla být vláda odborníků. Já či Tomio Okamura se do žádného křesla netlačíme, ale chceme uskutečňovat, co jsme voličům slíbili. Každá politická strana chce prosazovat svůj program, a to můžete provést jen tak, že budete ve vládě. Ale dá se to dělat i přes vládu odborníků, se kterou budeme konzultovat jednotlivé části našeho programu, a třeba je na základě toho i nějak upravíme.



V nedávném testu ochoty MF DNES, v němž byl poslancům a senátorům rozeslán e-mail ženy žádající o pomoc, nepřišla z vaší strany ani po urgenci žádná odpověď. Proč? A řešil jste nějak, aby se to neopakovalo?

Já si nechávám zprávy po vytřídění přeposílat z poslaneckého e-mailu na osobní. Celou došlou poštu třídí moji asistenti, protože jde třeba o dvě stovky zpráv denně, spoustu spamů, nabídek, pozvánek nebo třeba i nadávek. Mě to mrzí, bohužel si neuvědomili, že šlo o dopis člověka žádajícího o pomoc, za což jsem je vypeskoval. Byla to chyba a věřím, že se to už nestane.