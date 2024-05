Neuznaný gól soupeře přiblížil fotbalistům Prostějova záchranu

„Tým se rval, druhý gól jsme do sítě téměř donesli. V závěru jsem nevnímal, že jsme kousek od velkého problému. To jsme od prvního jarního kola. Důležité je, že se nám podařilo udělat další krok k záchraně,“ oddechl si prostějovský trenér Radim Kučera.

První půle přitom patřila Příbrami. Středočeši udeřili hned v 2. minutě, když skóroval Nečas. Prostějovské hráče inkasovaná branka totálně vykolejila. Nakonec mohli být rádi, že dostali jen jeden gól. Po závaru hostů ve vápně totiž prostějovský gólman Mucha vytahoval míč už asi zpoza brankové čáry. Hlavní rozhodčí Černý s asistentem Hurychem ale gól neuznali. „K rozhodčím se nebudu vyjadřovat. I z lavičky jsem viděl, že to byl gól,“ láteřil trenér Příbrami Roman Bednář.

„Všude jsme byli pozdě, kazili přihrávky. Snad poprvé jsem v kabině výrazně zvedl hlas a trošku podpořil bouřku, která byla v šatně ještě před mým příchodem. Udělali jsme nějaké změny, prostřídali a výkon ve druhé půli byl diametrálně odlišný,“ všiml si Kučera.

Fotbalisté 1. SK Prostějov se k obratu přiblížili v 64. minutě. Malec přiťukl míč Slaměnovi a jeho tvrdou ránu usměrnil mimo dosah brankáře Habusta. Domácí se nadechli k velkému náporu. Slušné pozice měl Harušťák a Matoušek, pět minut před koncem hosty po ráně Šimka zachránil příbramský brankář. O chvíli později přece jen musel kapitulovat.

„Po vyrovnání z nás všechno spadlo, to tak někdy přijde. Chtěli jsme vyhrát. Naše obrana sice byla otevřená, ale Příbram už neměla tolik sil. Udělali jsme sedm bodů v řadě, jdeme dopředu. Jiné týmy to mají opačně. Snad to bude pokračovat,“ věří prostějovský kouč.

Přímý konkurent jeho týmu o záchranu Varnsdorf vyhrál gólem v poslední minutě, Prostějov je tak stále předposlední. Po výhře nad Příbramí má ovšem stejně bodů (31) jako jeho středeční sok. Příbrami totiž Odvolací komise FAČR odečte dva body kvůli nesplácení dluhů bývalým hráčům.