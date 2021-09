Dotace křiví život obcí, říká za Piráty a Starosty krajský lídr Müller

„Člověk by měl dělat práci naplno. Nedokážu si představit, že bych jako nováček ve Sněmovně, kde je informací strašné množství, tu věc šidil,“ říká Tomáš Müller.



Babiš, Okamura, Zeman. Všichni se vymezují vůči Pirátům. Necítíte se bokem, že se nikdo nenaváží i do Starostů?

Je to jejich strategie, navážet se do Pirátů, Andrej Babiš mezi nás chce vrazit klín. Někde se mu to i svým způsobem daří, někteří starostové si pak řeknou: „Podívejte se, Piráti dělají to a to, strefuje se do nich, kdybychom s nimi nešli, bylo by to pro nás lepší.“ V Olomouckém kraji ale zcela určitě ne, jsme jednotní. Podle mne je koalice dobrá. Udělali jsme ji na začátku února, kdy jsme zjistili, že máme sedmdesát procent společných programových bodů.

Spolupráci jste si vyzkoušeli loni, když jste kandidovali v kraji poprvé společně. Mělo to vliv na současnou koalici?

Určitě to v Praze sledovali, jak dopadneme. Kdybychom vyhořeli, možná je to jinak, ale výsledek téměř dvacet procent je slušný, dokonce máme za Starosty i hejtmana. Kdybychom šli sami, nikdy bychom ho nezískali. Máme to vyzkoušené, je to hlavně o lidech. Myslím, že Piráti v Olomouckém kraji jsou velice schopní. Oni mají energii a my zkušenost. Je to vidět i na kampaních.



Pravda je, že na krajské kandidátce jste ve svých 55 letech třetí nejstarší…

Co se dá dělat. Ale Piráti jako třeba Vojtěch Pikal nebo Viktor Tichák mají přes třicet let, to už je nějaká zkušenost. Nejsou to osmnáctiletí lidé, kteří jsou hrrr. Já už starostuji dvacet let a z praxe vím, že řada věcí nejde hned. Chtěl bych, ale jsou tu zákony, státní aparát, který nám neumožňuje něco zjednodušit.



Proč o vás premiér říká, že jste koaliční podvod?

To byste se měl zeptat jeho. Myslím, že naopak jsme pro lidi čitelní, protože ve volbách bychom jako Starostové nezískali přes padesát procent hlasů a nevytvářeli vládu, museli bychom se s někým spojit. Piráti jsou nám nejbližší, sloučili jsme se tedy už před volbami. Pro voliče je to zřetelné, je to náš přirozený partner a stejně bychom s nimi vyjednávali po volbách. Jsme trošku napřed, máme to domluveno, vše je jasné, není to podvod.



Na vesnici se podle vás umí lidé domluvit, ale ve Sněmovně se neposlouchají. Které téma by například zasloužilo širší diskusi?

Politická kultura u nás šla trochu dolů. Když někdo nemá stejný názor, ještě ho nemusím urážet. Kde mi konkrétně chyběla širší diskuse, bylo u stavebního zákona, kde jsme i za Sdružení místních samospráv a Svaz měst a obcí psali připomínky, jež nebyly vyslyšeny a vláda to protlačila na sílu. Jsme pro urychlení staveb, novelizaci stavebního zákona, ale co se udělalo, není dobře.



Vaše koalice uvozuje volební program „Žijeme v chaosu“ nebo „Zaostáváme za bohatým demokratickým světem“. Je to až tak bídné?

Když někdo řekne, že žijeme v chaosu nebo že se řada věcí neřeší, je to pravda. Třeba o důchodové reformě se mluví dvacet let, a nic se pro to neudělalo. Za deset let půjdu do důchodu, a pokud se stát bude dál zadlužovat takovým tempem, žádný důchod nedostanu. Řízení financí státu mi připadne neprofesionální, když to řeknu slušně.



Co s tím chcete dělat?

Chceme, aby stát provedl konsolidaci veřejných financí s tím, že chceme zavést transparentnost, aby občané věděli, na co jsou státní peníze používány. Každé ministerstvo by mělo mít rozklikávací rozpočet. Je tu korupce. Andrej Babiš říká, jak s ní bojuje. Myslíte, že za sedm let, co je ve vládě, se něco pohnulo? Určitě ne. Dělal jsem několik výběrových řízení, ale v životě jsem nepočítal s tím, že tam bude deset patnáct procent jako všimné, jak se psalo v určitých deníčcích. Když to sledujete, na státní úrovni se to děje. Stát není dostatečně dobře řízený. Jestli je to chaos, nebo neschopnost, ať si každý volič vybere.



Všichni chtějí po covidu nastartovat ekonomiku. Jak?

Musíme se stát z montovny mozkovnou. V devadesátých letech jsme umožnili montovny západním firmám, dávaly se jim levné pozemky, osvobozovaly se od daně, vyrostla tady na tom řada firem včetně Škody Mladé Boleslav, která je tahounem ekonomiky. My potřebujeme ekonomiku přetransformovat na Průmysl 4.0. To se nestane samo sebou. Firmy mají zájem automatizovat, robotizovat. My jako stát jim musíme podat pomocnou ruku, že tady budeme mít vzdělané mladé lidi, kteří už od začátku střední školy začnou být propojování s praxí, bude se u nich podporovat kreativita. Lidé musí být připraveni. Musíme mít studenty, zavést polytechnické univerzity po vzoru Německa, mít provázanost s průmyslem. Musíme vytvořit podmínky, aby tady naše i západní firmy chtěly investovat do automatizace, robotizace.



Jak toho dosáhnout?

Nabídneme firmám zrychlené odpisy. To musíme dotáhnout a získávat investice do průmyslu s vyšší přidanou hodnotou.



V investicích, jako je chystaný sklad Amazonu v Kojetíně, tedy posun nevidíte?

Bude tam sklad, kde bude dva tisíce zaměstnanců. Dnes je průměrná nezaměstnanost 3,7 procenta. Čili kdo chce v České republice pracovat, pracuje. V Kojetíně tolik lidí pro ten sklad není, takže tam asi přijdou zahraniční dělníci. Ale to není správná cesta. Musíme v Kojetíně vytvořit firmu, která bude mít skutečně přidanou hodnotu a zaměstná třeba jen dvě stě našich, ale vydělá stejně jako sklad. Řadu úkonů za ně může dělat automat, robot. Ušetří se i nákladově. Stát z toho bude mít vyšší daně.



Za jeden z největších problémů kraje označujete dopravu. Kde vzít na opravy silnic?

Třicet let po sametové revoluci jsou silnice jak na Ukrajině a ne v Rakousku, Německu, kam bychom se měli dívat. I proto bychom chtěli navrhnout změnu rozpočtového určení daní, aby kraje dostávaly přímo do rozpočtu peníze podle délky silnic. Pro Olomoucký kraj by to dělalo 400 milionů navíc. Za to neopravíte všechny silnice, ale krajům by to pomohlo. Pak máme nedokončenou dálnici z Mohelnice do Hradce Králové a nedokončený obchvat Přerova, který se řeší třicet let.



Jak to zrychlit?

Úplně jednoduchá věc. Udělejme liniový zákon po vzoru vyspělých států. Základ je v tom, že projektanti naprojektují trasu, vyjádří se ekologové, památkáři a všechny orgány. Pak to schválí parlament a všichni vědí, že když povede někomu dálnice po zahradě nebo po poli, dostane za pozemek nějakou částku. A tím se to nezdržuje. U nás s tím někdo kalkuluje, což je vidět na tom, kdo má pozemky tam, kde povede dálnice.



V komunální politice jste dvacet let. Co by obcím pomohlo?

Starosta ani kolikrát nedělá, co by obec potřebovala, ale na co jsou dotace. Což je špatně. Jsme pro zrušení dotací do rozhleden, fitness center, dětských hřišť. Dejme to přímo do rozpočtu obcí, navíc ušetříme za úředníky a nebude z dotace ubráno firmami, které je zajišťují. Starosta nejlépe ví, co chce udělat. Dělám kanalizaci, zastavil jsem nějaké investice. Šetřil jsem. Vím, že budu čtyři roky splácet úvěr, ale kanalizace se musí udělat. Lidé to pochopí. Jednoduše zrušme dotace, ať někdo v Praze nerozhoduje, co potřebujeme. Dotace bych nechal na infrastrukturu, jako jsou silnice, kanalizace, vodovody.



Ve svém medailonu máte jako hlavní téma životní prostředí. Co vás v téhle oblasti trápí?

Žiju na venkově a vidím, jak se krajina kolem nás mění. Poslední roky se neprováděla hluboká orba, protože byla dražší. Pole se postříkalo roundupem, lehce se podmítalo a bylo to. Dnes jsou pole tak udusaná, že jsou jak beton. Kdyby se nehnojilo pesticidy, mám pocit, že tam nic nevyroste. Pamatuji, že když jsem byl kluk, byla tu relativně orná hnědá půda, dnes je to někdy našedlá hmota. Napříč strništěm může jet kamion a vůbec se neproboří. Jenže nejde jen o zisk z hektaru, ale také o zadržení vody v krajině. Vždycky se oralo. Dřív měl ale sedlák pole a staral se, aby dalo úrodu i za deset let, i jeho synovi a vnukovi. Dnes se to neřeší, pěstuje se řepka, na kterou jsou nejlepší dotace, a že to tu půdu tak vysaje, že tam pak bez chemie nevyroste nic, nikoho až tak nezajímá.



Jak byste si při současných výsledcích průzkumů představoval povolební spolupráci?

Nejblíž nám je SPOLU. V řadě věcí máme v programu stejný názor. Chceme zabránit zadlužování státu – a hlavně hledat úspory na výdajové stránce. Dají se ušetřit miliardy.



Co když by byl potřeba i někdo třetí?

ANO jsme si zakázali, máme proti němu postavený program, nesouhlasíme s ním. Nechci, aby nějaký oligarcha vysával stát jak pijavice. Stát musí peníze dávat na rozvoj, na vzdělání, a ne do inovace toastového chleba. S komunisty také ne a spolupráci s extrémní pravicí také vylučujeme.



Pak by podle průzkumů z poslední doby zbývala jen Přísaha.

Nejsem moc příznivcem takových rychlých uskupení. Když jdou nahoru, nalezou do nich lidé, vesměs prospěcháři. Měli jsme tu strany jako Věci veřejné, které vyletěly a za tři čtyři roky se po nich slehla zem. Jsem pro to, ať pan Šlachta něco ukáže a poznáme i ostatní lidi, protože nikoho jiného jsem ještě neviděl, neslyšel mluvit. Pro mě je to velká neznámá.