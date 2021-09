Lidé se mě ptají na červený svetr. Možná ho vytáhnu, slíbil Hamáček

„Trend se v poslední době zlepšuje. Možná to souvisí s tím, že jsme zahájili horkou fázi kampaně a jsme víc vidět v ulicích. Já budu rád když bychom minimálně zopakovali výsledek z minulých voleb, což bylo sedm procent,“ uvedl Jan Hamáček. Je přesvědčený, že se jeho strana do Sněmovny dostane.

Za pokles volebních preferencí podle Hamáčka může ztráta podpory v důsledku covidové krize. Právě na jejím začátku na sebe strhl pozornost červeným svetrem, který jako šéf Ústředního krizového štábu téměř nesundal.

„V té době zafungoval a lidé se mě i dnes na ulici ptají, kde mám červený svetr. Byl to symbol. Teď je ale na svetr vedro. Uvidíme, co v těch chladnějších dnech,“ řekl.

Ve vysílání předseda ČSSD také mluvil o aktuální covidové krizi. Vývoj epidemie bude podle jeho slov záležet na každém z nás a na dodržování opatření. „Nechci strašit, ale máme modely pro různá reprodukční čísla. Kdyby to šlo nejhorší cestou, tak by vláda musela reagovat, nicméně postupně.“

Opatření by byla nejprve lokální v nejpostiženějších krajích, pak by došlo na povinné testování ve firmách a dobré trasování. „Nikdo neplánuje nasazovat plošné lockdowny nebo uzavírat školy a restaurace,“ sdělil.

Hamáček reagoval i na slova Romana Prymuly, který prohlásil, že v Česku mohlo být o 15 tisíc obětí covidu méně. „On u toho celou dobu byl v různých pozicích. Možná by mohl říct, kde viděl tu chybu,“ uvedl s tím, že se v souvislosti s covidovou krizí nemá za co stydět.

„Byli jsme zastánci těch tvrdších opatření. Je ale férové říct, že většinou zvítězili ti rozvolňovači. Když se situace zlepšila, byla hned snaha rozvolňovat,“ řekl v pořadu Volební detektor. První vlna se podle něj zvládla bez problému. Chybou byly rozvleklé diskuze o nouzovém stavu ve Sněmovně.

Jak by chtěl zamezit bytové krizi? Prázdné byty by vykupoval státní fond, pak by je využíval pro nájemní bydlení. Cestou by podle něj mohly být také pokuty za neobsazené byty. Hrozily by těm, kdo vlastní desítky až stovky nemovitostí. „Byla by to nějaká forma daně,“ řekl a dodal, že toto opatření necílí na ty, kdo zajišťují třeba rodinu.