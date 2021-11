Vláda bude na Mikuláše. Marian Jurečka nejen o ministerských postech lidovců

Věříte, že se tak stane i přes kritické hlasy, které se z řad Pirátů ozývají?

Ano, vycházím z průběhu prozatímních jednání a také z toho, co říká předseda Pirátů Ivan Bartoš. Tedy že to nebude jednoduché, diskuse je poměrně dynamická, ale že nakonec bude koaliční smlouva prohlasována.

Má šanci taková vláda vydržet celé volební období?

Já jsem věřící, takže věřím, že i toto se podaří. Netvrdím, že to bude jednoduché, ale nás pět předsedů se zná minimálně z minulého volebního období a právě to by mohl být dobrý předpoklad, že to nakonec dokážeme ustát a zvládnout.