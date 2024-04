Moje Velikonoce? V Itálii na zahradě a s pizzou, říká Petra Špindlerová

Petro, jak se vám líbí v televizním seriálu Zoo?

Zoo si opravdu užívám. Hraju tam maminku Davida Gránského, se kterým jsem se předtím potkávala v divadle. A jako každá maminka chci pro své dítko to nejlepší, obzvlášť když je to jedináček. Ale to „nejlepší“ je samozřejmě viděno jen z mého pohledu. Maminka v mém provedení je trošku urputná. V běžném životě bych asi tolik nezasahovala do života svým dětem, hrát takovou starostlivou dámu je pro mě ovšem zábavné.

Sem tam se setkám s nesmírně šikovným mladým člověkem, přesto mám pocit, že většina mladých tráví svůj čas hlavně na telefonech, počítačích a zajímá se pouze o děj na sociálních sítích.