Téma seriálu Jedna rodina se dotýká více lidí, než myslíme, říká Vejvodová

Už druhý rok ji diváci pravidelně vídají v seriálu Jedna rodina. Role Kláry se herečce Zuzaně Vejvodové promítá́ i do běžného života, ale zdaleka ne tak, jako to bylo v případě seriálu Ulice.

„Tehdy si mě lidé identifikovali s postavou natolik, že mě běžně oslovovali Libuško. Bylo to, jako bych se pro ně vyloupla ze seriálu přímo v realitě, což pro mě, upřímně, nebylo vždy příjemné. Teď je to jinak. Lidé jsou moc milí a téměř bez výjimky oddělují́ realitu a seriál. Je to jiné a je mi to o moc příjemnější. Mám z toho radost,“ říká třiačtyřicetiletá členka souboru Divadla na Vinohradech.