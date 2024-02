CNN Prima NEWS změnila grafiku i znělky zpravodajských pořadů

„Dlouhodobě říkáme, že ve vysílání CNN Prima NEWS nechceme pouze stroze konstatovat, co se děje, ale chceme vysvětlovat divákům, proč se to děje, a hlavně – jak to ovlivní jejich životy. Proto jsme se posledních několik měsíců věnovali grafickému pojetí našich zpravodajských pořadů,“ vysvětlil šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima NEWS Tomáš Vojáček.

Cílem podle něho bylo, aby grafika byla jasnější, výstižnější a pro diváky přehlednější. „Abychom mohli atraktivně prezentovat a vysvětlovat i komplikovaná témata, která ale mají zásadní vliv na naše životy,“ doplnil Vojáček.

Nové grafické pojetí vychází z konceptu, který CNN Prima NEWS využívala u loňských volebních speciálů. Ty se snažily i díky využití know-how z americké CNN maximálně využít potenciál moderního dvoupatrového zpravodajského studia.

„Nabízíme zpravodajství určené českým divákům, reflektující jejich potřeby a témata, která ovlivňují jejich každodenní život, ale jsou zasazena do globálního kontextu za použití nejmodernějších postupů, které pravidelně diskutujeme s kolegy ze CNN,“ připojil Vojáček.

Doplnil, že naplno výhody a možnosti tohoto spojení diváci uvidí během vysílání věnovaného americkým prezidentským volbám. „Bude se ale výrazně prolínat i do našeho každodenního zpravodajství i dalších speciálních projektů,“ slíbil šéfredaktor.

Grafické inovace se tak objeví i v řadě speciálních vysílání v rámci letošního supervolebního roku.

Už nyní ale diváci vidí nové znělky i nové pojetí studia v hlavní zpravodajské relaci Hlavní zprávy, které nyní uvádějí futuristické hodiny.

Zásadní posun v grafice i pojetí studia se týká ale i kontinuálních Zpráv. Znělce nově vévodí logo CNN skrývající v sobě miniatury zpráv z domova i celého světa. Znatelnou změnou prošla i veškerá grafika studia, které je také vizuálně rozděleno na denní a noční část.

„V našich projekcích v novém grafickém designu CNN Prima NEWS jsme přešli na plnoformátové využití LED obrazovky, což znamená, že grafika nyní pokrývá celou plochu pro maximálně působivou prezentaci. Současně jsme zavedli světlejší barevnou paletu, která zlepšuje čitelnost a přispívá k celkové přístupnosti a srozumitelnosti prezentovaného obsahu,“ popsal vedoucí grafického oddělení CNN Prima NEWS Petr Závorka.

Znělka Sportu se v duchu již zmíněných pořadů přiklání k minimalismu, jako hlavní symboly jsou zde zvoleny míče a puk jakožto odkaz na divácky nejpopulárnější disciplíny v Česku.

Změny se dotkly také Počasí. Nové minimalistické znělce vévodí virtuální průhledná kostka, ve které se postupně střídají nespoutané živly ovlivňující každodenní život nás všech.