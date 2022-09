Encefalitida není žádná sranda. Tělo vám vypoví službu, popisuje třebíčský kouč

Ve chvíli, kdy se jeho svěřenci chystali 9. srpna na první přípravné utkání s brněnskou Kometou, ležel v nemocnici a na hokej neměl ani pomyšlení.

Jediné, na co se hlavní trenér a zároveň sportovní manažer Horácké Slavie Kamil Pokorný dokázal s námahou soustředit, byly informace od lékařů. „Řekli mi, že mám klíšťovou encefalitidu. Nemoc, která postihuje mozek, takže to nebyla žádná sranda,“ svěřil se Pokorný.

Mluvíte v minulém čase, znamená to, že už jste zase úplně v pořádku?

Jsem na tom o hodně líp, i když musím říct, že stoprocentní to zatím ještě není.

Věděl jste hned, že to nebude jen nějaká banální choroba?

Ne, protože tohle onemocnění má dvě fáze. První je taková, že jste doma pár dnů s teplotou a myslíte si, že je to běžná viróza. Stejně jako doktor. Pak je týden pohoda, klid... No a když přijde druhá fáze, začíná pořádný rachot. Musíte hned do nemocnice.

Co následovalo tam?

Kapačky, kortikoidy, na otok mozku nic jiného není. A pak hlavně klid, žádný stres.

Pamatujete si, v jakém období jste měl klíště?

Já coby houbař a rybář mám během roku spoustu klíšťat, ale nikdy jsem je neřešil. Hlídal jsem si jen boreliózu, na kterou vám dají antibiotika. Jenže tohle vás ničím neupozorní.

Existuje ovšem očkování proti klíšťové encefalitidě...

Ano, a teď už taky vím, že ačkoli nejsem zrovna zastáncem očkování, tak lidem, kteří tráví hodně času v přírodě, bych ho hned doporučil. Opravdu to není žádná legrace. Lidé po téhle nemoci končí i na vozíku.

Naštěstí u vás diagnostikovali nemoc zavčas?

Tady jde hlavně o to, jakou má člověk imunitu, nastavené tělo. Jak říkám, už jsem schopný celkem fungovat, ale pořád to není ono.

Ve středu startuje nová prvoligová sezona. Budete už stát na střídačce s týmem?

Budu tam já i Jarda Barvíř, ale půjde s námi ještě i David Dolníček. Zapojuju se postupně, chci to konečně zlomit a být mančaftu zase nápomocen.

O vás se všeobecně ví, že hokejem žijete, sledoval jste ho stále i v nemocnici?

Musím přiznat, že prvních deset nebo čtrnáct dnů jsem na hokej neměl vůbec chuť. Jasně, kouknul jsem se, jak kluci hráli, ale moc jsem nekomunikoval. Tělo vám totiž totálně vypoví službu.

Byl jste poslušný pacient?

Určitě, protože vám ani nic jiného nezbývá. Dostanete se do takového stavu, že jste vděční za každou radu a pokyn od lékařů. Člověk si až teprve v té chvíli uvědomí, co je vlastně zdraví.

Vesměs všichni hráči vám při rozhovorech přes média pokaždé přáli brzké uzdravení. To určitě potěší, mám pravdu?

Určitě, vím o tom. A taky Jarda s Davidem to tady beze mě zvládali výborně. Ale ozývali se například i kluci z Komety. Všem bych chtěl moc poděkovat.

Bývalý dlouholetý trenér a manažer prvoligové Horácké Slavie Třebíč Kamil Pokorný (uprostřed) prožil na střídačce Komety Brno neopakovatelnou sezonu. Po spanilé jízdě vyřazovací částí extraligy se společně s brněnským A týmem a fanoušky radoval z mistrovského titulu.

Viděl jste aspoň nějaký přípravný zápas svých svěřenců?

Jenom jeden, ten poslední, doma se Skalicou. Ovšem jen z VIP.

A jak se vám líbilo to, co jste viděl dole na ledě?

Zrovna to byl zápas, kdy jsme trochu lajdačili v obraně, což já zrovna nemám rád. Dali jsme sice pět gólů, ale čtyři jsme dostali. Nicméně rozhodovat se bude až v mistrovských zápasech, což v našem případě znamená ve středu proti Slavii. A potom už to povalí.

Loni jste začali famózně, chystáte stejný model vstupu do sezony i letos?

Rádi bychom ho zachovali, ale znáte to, někdy stačí jeden špatný odraz od mantinelu a najednou je všechno jinak. Vyhrát v úvodu dvanáct zápasů v řadě, to se asi nepodaří každou sezonu, nicméně chceme začít sezonu dobře. Je to hodně důležité.