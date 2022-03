Patriarchátu zvoní hrana. Ženy se už emancipovaly, ale co dělají muži?

Patriarchát v doslovném překladu znamená vládu otce. Jde o formu společnosti, kde moc nad všemi aspekty života leží převážně nebo výhradně v rukou mužů. Ti mají také primární zodpovědnost za její blaho a prosperitu.

Paradoxně teď v přímém přenosu dění z Ukrajiny vidíme, jak to také může vypadat. Stalo by se to, kdyby v čele matičky Rusi stála žena? Nezaměřovala by se v 21. století víc na problémy a prospěch vlastních obyvatel než na kočovné výpady po okolí? Ano, je to spekulace, ale také je možná štěstí, že v rámci sociálních změn prochází především západní společnost výraznou feminizací.