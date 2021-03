Kdo je tady feministka? Vzdorovat je potřeba, ale s mírou

Podle mě je to hlavně zmatení pojmů. Sama jsem byla mockrát označena za radikální feministku (převážně od chlapů, kteří považovali moje písničky pro Sestry Steinovy za moc drzé a málo romantické – na ženskou). Občas mě pobavil i nelíčený obdiv vůči mému muži – byl totiž tak velkorysý, že mi dovoloval trajdat si s kytarou po nocích. Ano, byla to moje práce, kterou jsem se dvanáct let živila. Ale položme si otázku: Je to vhodné povolání pro vdanou ženu a matku? Chápejte, bylo to kolem roku 2005, takže hluboký „středověk“.