Vždyť se nemusíš cítit jako dívka ani jako kluk. O genderu už od první třídy

Je to téma osobní a pro obě strany velmi citlivé. I přesto média tuto rozepři rozmázla natolik, že problém dokonce informačně v jednu chvíli zastínil i válku na Ukrajině. Do sporu se totiž na Floridě dostal i gigant The Walt Disney Company a republikánský guvernér Ron DeSantis, který by mohl být kandidátem v prezidentských volbách 2024. Floridský guvernér striktně zakázal výuku o sexuální orientaci v nižších třídách, zatímco Disney ho obviňuje z diskriminace LGBT menšin. Odpůrci DeSantise pak pohotově nazvali tento zákaz „Don’t Say Gay“.

„Musí se od raného věku učit, že je vše přirozené, je přece jedno, zda jsi muž, nebo žena, nebo transsexuál, jde o to, aby byl člověk lidský a vyrovnaný.“