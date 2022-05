Po zrušení práva na potrat mohou přijít na řadu i další svobody, říká expert

Věříte tomu, že americký Nejvyšší soud skutečně zneplatní verdikt Roe v. Wade, jak naznačuje předběžný text jeho rozhodnutí, který se objevil v médiích?

Odhaduje se několik týdnů, než bude publikován finální rozsudek. Mezitím se to může změnit, ale je pravděpodobné, že ke zneplatnění práva na potrat opravdu dojde. Nebylo by to úplně překvapivé. Téměř nikdo neočekával, že by soud v tomto složení neposunul přístup k potratům ve prospěch toho, co chtějí konzervativci. A ti nechtějí potraty.

Otázka, do jaké míry Nejvyšší soud umožní omezování potratů, visela ve vzduchu od chvíle, kdy se veřejnost dozvěděla, že řeší zákon zakazující potraty ve státě Mississippi. Nejde přitom jen o Roe v. Wade z roku 1973, ale i o další rozhodnutí Nejvyššího soudu Planned Parenthood v. Casey z roku 1992. Ještě uvidíme, jestli budou mít konzervativci šestidevítinovou nebo, pětidevítinovou většinu.