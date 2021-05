Feminista: vzácný druh muže, který dokáže koupit i menstruační potřeby

Jaké je randit s feministou? Hana: Nejdřív se tomu označení dost bránil, protože kolem toho pořád panují různá stigmata. Když jsme se ale bavili o různých otázkách, které feminismus řeší, téměř vždycky jsme se shodli. I tak o něm ale vždycky říkám, že je feminista, jen já. Je to škoda. Tereza: Je otevřený debatě, že by šel na otcovskou dovolenou. A taky mu nevadí, když bych si nevzala jeho příjmení. Občas se tomu smějeme a děláme si legraci, jak se možná v budoucnu budou ta příjmení u našich dětí množit. Lucie: Asi by mělo být už úplně normální, že muž nečeká, že bude doma naklizeno a uvařeno. Já to ale pořád vídám u svých rodičů, takže vždycky, když můj manžel přijde domů a nic z toho nevyžaduje, jsem tak trochu překvapená. To za mě dokazuje, jak hluboko tyto stereotypy máme ještě pořád zakořeněné. Někdy si říkám, že manžel je v tomhle ohledu feminista, ale nikdy jsme se o tom takhle nebavili.