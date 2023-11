Jak se zachovat při milostném odmítnutí? Poučte se a nenechte se odradit

Většina našich selhání není nic jiného než forma odmítnutí. Vědět, jak se s odmítnutím vypořádat, nám pomůže zmírnit bolest a vrátit se zpět do původního emocionálního vztahu. Podle amerického psychologa a televizního baviče Phillipa McGrawa je mezi lidmi strachem číslo jedna právě odmítnutí.

Jednou z nejhlubších potřeb lidí je někam patřit a být přijímán, v případě odmítnutí tuto důležitou potřebu nedokážeme uspokojit. Je zajímavé, že některé další běžné potřeby a přání, jako je úspěch, se na první pohled nezdají být spojeny se strachem z odmítnutí. Pokud se ale na ně podíváme blíže, zjistíme, že úspěch může být často interpretován jako forma přijetí, a naopak selhání jako forma odmítnutí.

Psychologové se shodují, že vůbec nejtěžší je z hlediska odmítnutí oblast romantické lásky, protože zahrnuje aspekty nás samých, které mohou být mimo naši kontrolu (jako je například naše tělesnost). Podle manželské a rodinné terapeutky Lisy Baharové obsahují romantické vztahy složku intimity, která vede člověka k tomu, že se cítí zranitelnější.

Mnoho lidí má tendenci milovat a toužit po lidech, kteří jejich cit neopětují. A zdá se, že odmítnutí nebo jen strach z něj u nás vyvolává ještě větší vášeň pro to, co jednoduše nemůžeme mít. Výsledkem je, že trpíme ještě víc.

Pachuť pokoření

Když si poprvé uvědomíme, že jsme byli odmítnuti, s největší pravděpodobností nebudeme schopni mluvit a možná se budeme cítit dokonce fyzicky nemocní. Naší okamžitou reakcí bude hněv a bolest.

„Bezprostředně po odmítnutí nás může ochromit doslova zatemněná mysl, protože zažíváme příliš velkou bolest,“ vysvětluje Lori Gottliebová, americká psychoterapeutka a autorka bestselleru Měla by sis s někým promluvit. Zajímavé je, že oproti všeobecnému přesvědčení uvolnění našeho hněvu (například pomocí křiku nebo úderů do boxovacího pytle) negativní emoce snížit nepomůže. Ve skutečnosti je pravděpodobné, že je dokonce zvýší.

„Byla jsem šíleně zamilovaná do kluka, který patřil do naší party a během společných akcí si mě všímal, nebo jsem aspoň měla ten pocit. Byl to spíše introvert, a proto jsem si myslela, že se ostýchá dát své city najevo. Když jsem se konečně odhodlala a pozvala ho na rande, jemně mi naznačil, že o mě jako o ženu nemá zájem. Na pár týdnů mě jeho odmítnutí doslova paralyzovalo,“ popisuje mladá žena, která se musela s následky odmítnutí vypořádat. „Zůstali jsme kamarádi a dnes už máme oba partnery. Kdykoli si ale na jeho reakci vzpomenu, pořád cítím pachuť pokoření,“ přiznává.

Koučové se shodují, že zatímco odmítnutí vyřeší skutečně pouze čas, existují věci, pomocí kterých můžeme jít hojení naproti. Kromě univerzálních životabudičů, jako je fyzická aktivita, potkávání nových lidí nebo cestování, doporučují dívat se na odmítnutí jako na neocenitelnou životní zkušenost, kterou v budoucnu pod heslem „co tě nezabije, to tě posílí“ dokážeme zúročit.

Odborníci zároveň varují před službami takzvaných „převozníků“. Jakkoli lákavé se může zdát léčit si odmítnutí v cizí náruči, většinou se nám ještě přitíží. Skok přímo do nového vztahu za účelem otupení bolesti z předchozího odmítnutí může vést k nezdravému cyklu posilování staré traumatické rány prvního odmítnutí.

Lisa Baharová namísto toho doporučuje věnovat nejprve nějaký čas sebereflexi. „I když se vám zpočátku nemusí dařit přijít na to, proč přišlo odmítnutí nebo věci ve vztahu nefungovaly, přemýšlení nad tím vám nakonec může pomoci lépe se zorientovat v budoucích vztazích.“

Pokud například váš partner odmítne nabídku k sňatku, případně jakýkoli jiný návrh na posunutí vašeho vztahu na další úroveň, měli byste to považovat za příležitost k přehodnocení vašeho vztahu a sebereflexi svých vlastních emocí a záměrů.

Priority jako měřítko vztahu

„Velkou částí vypořádání se s odmítnutím jsou hodnoty a priority – uvědomění si toho, jaké jsou vaše hodnoty a jaké jsou hodnoty vašeho partnera. Pokud mezi vámi existují dvě různé úrovně hodnot a priorit, pak je to něco, co si zaslouží komunikaci,“ vysvětluje Baharová.

„Měla jsem za to, že se můj vztah s partnerem slibně rozvíjí. Mohli jsme vedle sebe růst a já pomalu začínala pomýšlet na zakládání rodiny. Když jsem se mu s nápadem svěřila, šokoval mě tím, že děti sice jednou chce, ale ne se mnou. V tu chvíli jsem začala balit kufry,“ vypráví jedna z oslovených žen, která přiznává, že ji až tvrdé odmítnutí donutilo neperspektivní vztah ukončit.

Po odmítnutí máme tendenci vinit sami sebe za věci, které mohly podle nás k odmítnutí vést. Můžeme se v negativních emocích doslova zabydlet, což je odborně popisováno jako ruminace. Tento zvyk však nevyhnutelně způsobuje, že se cítíme ještě hůř.

„První věcí, kterou mnoho lidí udělá, když jsou odmítnuti, je to, že jsou k sobě nevlídní a začnou přicházet s nejrůznějšími nápady, co je s nimi špatně,“ upozorňuje Gottliebová. Máme-li ze sebe po citovém odmítnutí negativní pocity, měli bychom je nejprve pozorovat a poté zpochybnit. Pokud nás napadají myšlenky typu „jsem nesympatický a nepříjemný“, poté, co jsme byli milostně odmítnuti, je důležité uvědomit si, že je to pouze myšlenka.

„Řekněte své mysli, že se můžete cítit nesympaticky, ale zároveň být stále milovaní,“ doporučuje Baharová. „Je to jen pocit, jen myšlenka. Není to skutečnost.“

Abyste si potvrdili svou vlastní hodnotu, můžete si napsat věci, které jsou na vás pozitivní, například vymyslete seznam svých silných stránek a hodnot a začněte své ráno každý den tím, že si je pro sebe nahlas přečtete.

Opřete se o lidi, které milujete

Nejdůležitější je zapamatovat si, že život není jen o tomto jediném odmítnutí. Vždy existuje spousta lidí, kteří jsou na naší straně. Abyste si připomněli, že na vás celý svět kompletně nezanevřel, obraťte se na své přátele a rodinu.

„Spojení je tak důležité, protože nám připomíná všechny věci, na které si v momentě odmítnutí nemůžeme vzpomenout. Připomíná nám, že jsme hodni lásky,“ upozorňuje Gottliebová.

Pokud existuje jedna důležitá dovednost, kterou se lze z odmítnutí naučit, pak je to fakt, že bychom se nikdy neměli nechat odradit od našeho budoucího snažení. Odmítnutí je koneckonců nevyhnutelná součást života a každý úspěšný člověk nějaký druh odmítnutí ve svém životě zažil.

„Nejdůležitější je v odmítnutí si nelibovat, ale říct si: Mohu se z této zkušenosti něco naučit? A co pak mohu udělat, abych se posunul vpřed? Kam mohu jít?,“ uzavírá Gottliebová.