Zamilujte se do sebe. Odblokujte zónu génia a naučte se odmítnout

Osmiletá dcera mi minulý týden zcela vážně oznámila, že si v dospělosti buď otevře kavárnu, nebo se proslaví navrhováním kostýmů pro zahraniční filmy. A já měla na jazyku něco jako: Tak to si teda hodně věříš, holčičko. Musela jsem semknout rty, aby přes ně věta neprošla.

Ujistit ji, že to dokáže, jsem nemohla, tak jsem aspoň mlčela. Je přece úžasné, jak v dětství nad překážkami nepřemýšlíme a troufáme si dobýt svět! Kdy se to vlastně změní? Nebo to mění právě ony skeptické poznámky, kterými nás okolí vrací na zem, možná i v dobré víře, abychom nepadali z moc velké výšky? Aby nás to pak tolik nebolelo?

Jenže co to dělá s naším sebevědomím a co s naší sebeláskou? A co s tím teď, když už jsme dospělí, můžeme udělat my? Oslovili jsme proto odborníky na sebelásku, aby nám dali pár jednoduchých tipů.

Poznejte archetyp královny

„Už jste ji někdy potkali – královnu? Mohla to být vaše máma nebo třeba kadeřnice, táborová vedoucí, kamarádka, mentorka. Pokud jste ji potkali, určitě si na ni vzpomenete. Žena, která se má ráda a vysílá to do světa. Je si jistá svou silou a místem, kam patří. Ví, že taková, jaká je, je v pořádku, má se ráda, je si vědomá sama sebe. Důvěřuje tomu, jak její život plyne. Ví, že si může zvolit, jestli jí to vyhovuje tak, jak to je, a pokud ne, může to změnit,“ popisuje autorka knihy Alchymie sebelásky Lucie Harnošová jeden ze silných ženských archetypů – archetyp královny.

Málokterou z nás k němu vychovali, ale podle Lucie se mu můžeme dodatečně naučit. Kdykoli se o něčem rozhodujete a máte tendenci mávnout rukou a říct „toto mi stačí“, zastavte se a zkoumejte: Je to pro vás opravdu to nejlepší nebo jste se právě spokojili s málem, protože věříte, že nic lepšího tu pro vás není nebo si nic lepšího nezasloužíte?

„Jde o to přijmout za své vědomí, že pro sebe vždycky můžete chtít to nejlepší, ať se to týká vašeho oblečení, jídla, vztahů, práce, veškerých aspektů vašeho života,“ doporučuje Lucie Harnošová.

Což samozřejmě nemusí být jednoduché, obzvlášť když jste až doposud ustupovali. Zkuste proto začít u postoje: Sledujte se, jak chodíte, sedíte, stojíte. Jak držíte své tělo? Vědomě narovnejte záda, vypněte a otevřete hrudník, dívejte se zpříma a pomalu a hluboce dýchejte. Několikrát za den pomyslete na to, jak by asi stála královna, a vžijte se do ní. A nezapomeňte, že královny také dbají na to, jak se oblékají a zdobí.