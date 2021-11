Odmítání, kritika i přehlížení. Co ženám ve vztahu snižuje sebevědomí

Ženské sebevědomí je velmi vrtkavá záležitost. V jednu chvíli se cítíme jako bohyně všeho schopné, zvládáme všechna úskalí bez pomoci druhých. Máme skvělé výsledky v zaměstnání, na což jsme právem hrdé. Radujeme se z maličkostí, i malá procházka do lesa nám činí radost. Při pohledu do zrcadla nepociťujeme znechucení nad vlastním vzhledem. Zkrátka, jsme spokojené. Jako mávnutím proutku ale může nastat zvrat.

Najednou si už nejsme tak jisté v kramflecích, začínáme samy o sobě pochybovat. Přijdeme si méněcenné a pro partnera nedostatečně dobré. Už na pohled chřadneme.

Většinou se tak děje v souvislosti s další osobou. Častým viníkem ztráty sebevědomí je mnohdy paradoxně již zmíněná drahá polovička. Tedy člověk nejbližší.

Podzimní čas je specifickým ročním obdobím, má své jedinečné kouzlo, nenechte však pochmurno a smutek v podobě nízkého sebevědomí ovládnout vaše nitro.

Bludný kruh

V první řadě je potřeba se zamyslet nad tím, jestli za vaši přeměnu ze sebevědomé a veselé dámy v trosku bez špetky sebelásky, která nemá důvod k radosti, nemůžete pouze vy sama. Vaše vztahovačnost, domýšlivost, potřeba všem vyhovět, neschopnost stát si za svým.

Ženám jsou totiž právě tyto vlastnosti velmi blízké. Zmíněné povahové rysy opravdu mohou zapříčinit, že vstoupíme do slepé uličky vlastní existence. Šlapeme vodu namístě a pomalu nám dochází síly udržet se nad hladinou.

Partner měl při příchodu z práce připomínky, že je doma nepořádek? Dejte mu do ruky hadr a čisticí produkty, ať poklidí. Určitě na jeho poznámku nereagujte útěkem do koupelny, kde budete plakat a nabudete dojmu, jaká jste šmudla.

Nemá s vámi váš muž delší dobu sex? Třeba to vůbec nemá nic společného s vaším vzhledem. Chtěla jste si dopřát horkou lázeň, ale přítel trvá na sledování vybraného filmu? Zítra je přeci také den. Zkrátka, zkuste věci méně řešit a nevěnujte jim takovou pozornost. Buďte sobečtější. Myslete i na své touhy a osobní růst.

Chcete mít hodinku, dvě, celý den jen a jen pro sebe. Co vám v tom brání? Partner se jistě o sebe i děti zvládne pro jednou postarat.

Řekněte dost!

Ač je v dnešní době těžké najít spřízněnou duši, nikdy bychom v partnerství neměly trpět a držet se lásky zuby nehty i přes jasné známky, že je něco špatně.

„Pokud nám partner snižuje sebevědomí, tak si za to můžeme vlastně samy, a to tím, že mu to vůbec dovolíme. Žena, která zná svou hodnotu, nikdy nedovolí, aby někdo srážel její hodnotu, a už vůbec si takového muže do svého života nepřitáhne,“ potvrzuje Lucie Zápotocká, vztahová koučka, poradkyně a terapeutka.

Nenechte si vzít svou důstojnost. Nikdy nedovolte partnerovi, aby vás dostal až na pomyslné dno sil. Nedoufejte ve zlepšení, jakmile to ve vztahu skřípe delší čas. Vzdejte to, když vám vztah přináší více bolesti než radosti.



Být opět single či dokonce zůstat svobodnou matkou možná není vidina dvakrát růžová, nicméně není nic horšího, než ztratit pevnou půdu pod nohama. A ne nadarmo se říká, že nejšťastnější páry se podporují, ne shazují.



Má k vám partner jen a jen výtky? Není nač čekat. Sbalte sobě nebo jemu kufry a hurá do světa...

Jistě i vy jste někdy pronesla něco nepříliš lichotivého na účet svého partnera. Není potřeba se nad každým slovíčkem hroutit a dávat vše za vinu pánům tvorstva. Když je člověk naštvaný či v nedobrém rozmaru, může nechtěně utrousit nevhodnou poznámku, která zabolí. Důležité je umět se omluvit nebo omluvu přijmout.

Případně, jakmile je toho už příliš, zdvihnout varovný ukazováček, že došlo k překročení jistých mantinelů. Vyhradit se vůči tomu, co vás uráží. Vyzvat partnera k hovoru, kde upřímně sdělíte, co se vám nelíbí.

Ano, je dobré mluvit o svých pocitech s partnerem, zvláště, když máte za to, že vás podceňuje. Ovšem, ne vždy je celá vina jen na něm. Nízké sebevědomí totiž může zapříčinit i pocit většího stresu, napětí, neschopnost objektivity...

Kde nic není, ani vášeň nebere

Sex, i ten se na ženském sebevědomí zásadně podepisuje. V intimní rovině snižuje ženám sebevědomí především taková situace, kdy po partnerovi touží, ale muž se naopak tělesnému kontaktu vyhýbá.

Ihned v hlavě vyvstávají otázky typu: Podvádí mě? nebo To už se mu nelíbím? „Absence komunikace či konflikty v této oblasti skutečně velmi často vedou k mylným domněnkám a závěrům, v jejichž důsledku pak znejistí nejen ženy, ale i jejich partneři,“ vysvětluje profesionální sexkoučka Julie Gaia Poupětová.

„Paradoxně ale může na ženské sebevědomí působit i opačný tlak ze strany muže, a to když vyžaduje pouze koitus, ale nedopřeje ženě žádné mazlení, líbání či další projevy lásky,“ nastiňuje další potíže v intimní rovině sexkoučka.



Příčiny mohou být velmi prosté, nemusíte si hned namlouvat, že je to kvůli vám. Muž třeba předehru nepovažuje za důležitou. To ovšem neznamená, že by po něm žena nemohla vyžadovat, aby se to doučil.

Pokud nejste sladěni v sexuální oblasti, může to vést i k problémům se sebepřijetím.

Ženy rovněž velmi často znejišťuje fakt, že s nimi muž nedokáže dosáhnout vrcholu. I když to může mít více příčin, často je to právě spíš žena, která to vnímá jako vlastní selhání či nedostatečnost.

„Je určitě dobré nevnímat problematickou výkonnost muže, tedy obtíže s erekcí, chutí na sex či vyvrcholením, jen jako ženské selhání. Což se při určitém typu výchovy, který si některé ženy do vztahu nesou, snadněji říká než dělá. Faktem ale je, že mužské intimní trable mohou mít řadu různých příčin,“ uklidňuje Julie Gaia Poupětová.

Určitě je ale na místě o problému v intimní sféře mluvit, navštívit odborníka na sexualitu či sexuální zdraví a poradit se o možných způsobech řešení. A to obzvláště v situaci, kdy partner málo komunikuje.

Pošramocené sebevědomí si ženy mohou zvednout také na kurzech partnerských dovedností, jako je Umění potěšit muže či Umění ženské svůdnosti. Díky nově získaným praktickým trikům si budou při řadě aktivit připadat daleko jistěji a zároveň lépe porozumí světu mužů, tomu jak muži různé věci cítí a jak s námi prožívají intimní radovánky.