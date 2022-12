Jaký to je pocit zahrát seriálovou postavu tak brilantně, že ji nenávidí tolik lidí?

Vlastně je to příjemné.

I když se můžete v komentářích dočíst, že je vaše postava arcikráva na pěst?

I tohle mě převážně potěší. Říkám si, že když to vyvolává žádoucí emoci, tak jsem to asi zvládla. Co mě na těch reakcích překvapilo, je jejich množství.