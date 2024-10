Ubylo disidentů, snížil se počet vyznamenaných, prezident Pavel dál čistí svou minulost a současně hledá svůj zřetelný metálový otisk do této země. A Miloš Zeman podle očekávání zase nepřišel.

Dnes má premiéru nová komedie režiséra Jana Hřebejka Výjimečný stav, do kin zamíří ve čtvrtek 17. října. „Celý život jsem chtěl natočit takovouto čistou komedii. Ve Výjimečném stavu je samozřejmě i...

Natočit chytrou krimisérii je kumšt, natožpak její pokračování, které si nastavený standard udrží. Třídílný Docent II, jejž na nedělní večery nasazuje ČT, to svedl se ctí, přestože vzájemné...

Skutečně to nejlepší z tuzemského i evropského divadla míří už po dvaatřicáté do Plzně. Mezi 11. a 19. zářím se zde uskuteční Mezinárodní festival Divadlo. Tvářemi jeho plakátů jsou pro letošek...

Čert Janek z pohádky S čerty nejsou žerty nebo loupežník Karaba z Tajemství staré bambitky. To jsou role, z nichž si nejen dětští diváci pamatují herce Ondřeje Vetchého. Ten se během letošního 56....

Byl modelem, průvodcem, moderátorem, zpěvákem a v současné době je zejména hercem. Svoji novou profesi bere Bořek Slezáček vážně. Jede na workshop do Berlína, kde by se rád v herectví zdokonalil.

Jeho portrétní fotografie znáte i z týdeníku TÉMA. Michal Sváček se profesionálně věnuje fotografování pětadvacet let, tedy polovinu života. Jako někdejší vrcholový cyklista má blízko ke sportovní...

Populární český herec Ondřej Vetchý podpořil v prosinci kampaň, která má za cíl nákup deseti tisíc dronů pro Ukrajinu. Vysloužil si za to výhrůžky, které prošetřuje policie. I tak je kampaň úspěšná....

Tanec je nejvíc nepřirozený pohyb. Chýlková o StarDance i životním jubileu

Do StarDance jde s chutí. A klidně by trénovala pořád, kdyby to šlo. Slavnou větu „vítejte na tanečním parketu“ si Ivana Chýlková vyslechne už v půlce října. Mezitím je vidět ve druhé sérii Osady,...