Když se sex stane noční můrou. Vše, co potřebujete vědět o nízkém libidu

Je normální, že libido neboli sexuální touha v průběhu let kolísá, nikdy by však nemělo dojít k úplnému vyhasnutí. Dlouhodobá nechuť k sexu totiž může zapříčinit velké životní komplikace, a to nejen v partnerství.