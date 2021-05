Sexuální libido může vztah zabít, ale dá se s ním pracovat, říká sex koučka

Kamila (45) žila nějaký čas s partnerem, který chtěl sex třikrát denně. „Už asi po třech měsících to bylo pro mě neúnosné a musím se přiznat, že jsem si vymýšlela záminky, abych se sexu vyhnula,“ popsala Kamila své tehdejší pocity. „Nejdřív jsem byla nadšená, dokonce jsem i zhubla, protože náruživé pohyby mi daly do těla, ale pak se začaly vkrádat pochybnosti, jestli je to vůbec normální.“

Kamila doufala, že jeho počáteční erotická fascinace pomine, ale to se nestalo. „Když jsem mu nevyhověla, začal být podrážděný a naštvaný, začaly hádky a vztah šel do kopru. Myslím, že mi ten jeho chtíč už přišel i odporný,“ svěřila se Kamila, která si už teď podle svých slov dokáže vážit klidných večerů u televize nebo na zahradě, aniž by se musela přemáhat k sexuálním hrátkám.