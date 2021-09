Psychické potíže jsou naši velcí pomocníci, vysvětluje koučka

Jste lektorkou a koučkou, co je náplní vaší práce?

V podstatě jde o dvě profese. Jako lektorka školím ve firmách takzvané měkké dovednosti. Ve zkratce jim říkám „sociální výbavička“. Na rozdíl od tvrdých dovedností, což jsou odborné dovednosti v daném oboru, ty měkké potřebuje každý. Jsou to například schopnosti dobře komunikovat, zvládat stres, prezentovat, plánovat priority, vést druhé a podobně. Sama jsem kdysi pracovala jako vrcholová manažerka, moje školení tedy vycházejí z vlastních zkušeností a jsou praktická. Pokud jde o koučink, to je svým způsobem opak školení. Jde o individuální práci s klientem, kdy ho chytrým dotazováním vedu k vlastnímu uvědomění si jeho situace a k jeho vlastním řešením. Do tohoto procesu neprojektuji sebe a nedávám návody, pakliže si o ně klient sám neřekne.

Jakkoli je mladá generace navenek sebevědomá, není vybavená na zvládání krizí a hroutí se téměř z ničeho. Janka Chudlíková lektorka a koučka