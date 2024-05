To je antisemitská i Bible? Část republikánů odmítá zákon na ochranu Židů

Zákon prošel sněmovnou pohodlnou většinou. Nejvýraznější opozicí bylo 70 kongresmanů z Demokratické strany, jež je rozdělená v pohledu na izraelské vojenské akce v Pásmu Gazy. Tato skutečnost neunikla republikánským kongresmanům, kteří ironicky komentovali propalestinské směřování levicové části jejich politické konkurence.

I republikáni však měli ve svých řadách odpůrce zákona. Patří k ultrakonzervativnímu křídlu spojovanému s exprezidentem Donaldem Trumpem. Novou legislativu jich odmítlo podpořit jednadvacet. Jejich argument? Je údajně protikřesťanská.

Zákon by poprvé zakotvil definici antisemitismu do federálního práva. Na základě této definice, založené na koncepci antisemitismu Mezinárodní aliance na památku holocaustu (IHRA), by ministerstvo školství mohlo posuzovat obvinění z diskriminace Židů na univerzitách. Vzdělávacím institucím by pak mohlo omezit finance z federálních fondů, uvádí deník The New York Times.

IHRA za „klasický“ antisemitismus považuje mimo jiné „tvrzení, že Židé zabili Ježíše“. Část republikánských zákonodárců namítá, že do takové definice v zásadě spadají i biblická vyjádření. Podle kongresmanky Marjorie Taylor Greeneové tedy mohou být křesťané obviněni z antisemitismu za to, že „věří v evangelium, které říká, že Ježíš byl vydán Herodovi, aby ho Židé ukřižovali.“

„Samotné evangelium by podle podmínek tohoto zákona splňovalo definici antisemitismu!“ napsal též její kolega Matt Gaetz, který svůj tweet doplnil o některé části Bible, v nichž se u mluví o ukřižování Krista, například pasáž „Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili“ (Skutky apoštolů 3:14) nebo „vytrpěli jste stejné věci od svých vlastních krajanů jako církve v Judsku od Židů. Ti zabili i Pána Ježíše a proroky a také nás pronásledovali; nelíbí se Bohu a jsou v nepřátelství se všemi lidmi“. (1. list Tesalonickým 2:14-15).

Legislativu musí schválit i Senát a někteří jeho členové už avizují, že budou proti. „Naši náboženští vůdci jsou velmi znepokojeni některými formulacemi v tomto návrhu zákona, které jsou v rozporu s tím, co říká Písmo,“ prohlásil senátor za Kansas Roger Marshall. „Jako znovuzrozený křesťan (sebeoznačení evangelikálních křesťanů, pozn. red.) samozřejmě věřím, že Bible je slovo Boží. Myslím si, že toto slovo nemáme měnit. Takže se jen domnívám, že Sněmovna reprezentantů něco přehlédla.“

Osočení Židů z vraždy Krista v minulosti bylo používáno některými křesťany k ospravedlnění diskriminace židovské komunity či dokonce pogromů. Na Druhém vatikánském koncilu ale katolická církev rozhodla, že Židé nemohou být kolektivně vinni za Kristovu smrt. A papež Benedikt XVI. uvedl, že v Bibli není žádný jasný důkaz, že by Židé byli za smrt Ježíše Krista zodpovědní.

Ohrožení svobody projevu, namítají odpůrci

Odpůrci nové legislativy argumentují též svobodou projevu. Republikánská kongresmanka Lauren Boebertová ji označila za snahu administrativy demokratického prezidenta Joea Bidena ustanovit „ministerstvo pravdy“, totalitární cenzurní instituci známou z antiutopistické knihy 1984 britského autora George Orwella.

„Když říkají takové věci, myslí tím, že chtějí jít po konzervativcích. Jejich taktika je jako z příručky SSSR,“ napsala na síti X. Za svá slova sklidila značnou kritiku.

Podobnou námitku z ohrožení svobody slova zmiňovali i demokratičtí zákonodárci. Podle nich zákon omezuje možnosti kritizovat Izrael. „Projevy, které jsou kritické vůči Izraeli, samy o sobě nepředstavují nezákonnou diskriminaci. Návrh zákona je příliš široký,“ prohlásil demokratický kongresman Jerry Nadler.

Novým zákonem Kongres reaguje na rozsáhlé propalestinské protesty na amerických univerzitách. Židovští studenti uvádějí, že mají strach, demonstranty obviňují z antisemitismu. Na některých univerzitách zasahovala i police, protesty odsoudil i Biden.