Ráj introvertů. V době covidové netrpí, naopak mají život krásnější

Je teď jasné, že být introvertem není tak špatné, jak se dosud všeobecně zdálo. Konečně! Introverti si to zaslouží, protože se jim nežilo dobře. Doba patřila extrovertům. Dokonce se dá říct, že introverti byli ve společnosti diskriminováni. Možná už dávno mělo vzniknout nějaké hnutí na jejich podporu. Jenže to by stejně nefungovalo, protože jedním z typických rysů introvertů je, že nestojí o pozornost.