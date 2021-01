Když v roce 2003 vzniklo na univerzitě v Plzni Centrum počítačové podpory vzdělávání, Jana Vejvodová dostala nabídku, aby se věnovala metodice e-learningu.



„Bude to dvacet let, kdy jsem si na vlastní kůži vyzkoušela, co to znamená, být studentkou online kurzu. Bezprostředně poté jsem začala vytvářet vlastní kurzy a vyučovat v nich a na základě získaných zkušeností jsem pak pracovala na metodikách pro autory i vyučující online kurzů,“ říká.