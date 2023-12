Dítě Střelec miluje svobodu a boří pravidla, od rodičů vyžaduje toleranci

Vše již zmíněné dává Střelcům schopnost koncentrovat se na své cíle, akčně řídit svůj postup a dosahovat vysokých met. Ano, Střelec vždy míří vysoko. Ostatně stačí se podívat na vyobrazení tohoto znamení a uvidíme napůl koně, který je pevný, silný, stabilní, a napůl bojovníka, který drží v rukou luk se šípem, jímž míří na daný cíl.

Potomek ve Střelci Každý měsíc vám přinášíme charakteristiku jednotlivých znamení z pohledu rodiče. Tentokrát jsme se zaměřili na děti narozené ve znamení Střelce (23. 11. – 21. 12.).

Kůň je zvíře zvyklé fungovat ve stádu, a tak se nedivte, že váš malý Střelec bude družný, rád bude pobývat ve společnosti a především coby miminko bude vyžadovat neustálý kontakt, bude chtít být uprostřed rodiny. A vůbec nebude vadit, že u toho bude spát.

Bude chtít slyšet konejšivou melodii zvuku řeči dospělých, bude chtít cítit jejich blízkost. Své věci bude řešit přímočaře a bez okolků. Probudí-li se v postýlce sám, okamžitě popadne svůj polštářek a vydá se do postele za vámi. Neumožníte-li mu to, bude se tisknout ke svému plyšovému medvídkovi.

Děti ve znamení Střelce vyžadují obrovskou dávku trpělivosti. Bývá obtížné je ovládat ne-li nemožné. Ze všeho nejvíce milují svobodu. Jsou velmi zvídavé a není výjimkou, když den začínají i končí otázkou „proč“. V pokládání otázek začínajících tímto slovem jsou v období, kdy to na ně přijde, velmi houževnaté a nedají se odradit.

S oblibou porušují zavedená pravidla a boří vše, co je nějak omezuje. Často zde projevují vzpurnost a mohou tak své okolí i rodiče dosti potrápit.

Fyzické tresty na ně moc neplatí, v konfrontacích neustupují. Řešením je velká trpělivost a především láska. Tu děti narozené ve znamení Střelce bytostně potřebují a pokud ji nemají, tak trpí. Oplácejí ji upřímnou náklonností.

Malí Střelci bývají velmi hraví, veselí, přímí, čestní, upřímní a totéž očekávají od ostatních. Přetvářka a klam je v jakékoli formě odpuzuje. To je ale také jejich slabá stránka. Bývají tak přímí a mnohdy až brutálně upřímní, že si ve svém nadšení a zápalu často ani nevšimnou, jakých netaktností se dopouštějí.

Střelci nejdříve mluví a jednají, teprve potom zvažují následky. Rádi komunikují s každým, koho potkají. Mají slunnou povahu a touhu po kamarádství a dobrodružství.

Často dělají rozmáchlá gesta, aby podpořili to co chtějí říct. Takže se jim stává, že rozlijí kečup, rozbijí vázu a podobně. Ale oni to vůbec nemysleli špatně. Jen chtěli, aby i vám bylo zřejmé, co je nad slunce jasné.

Obvykle bývají neposední a ze všeho nejvíce připomínají koně na startu. Pokud nemají moc dalších špatných aspektů v horoskopu, tak se zpravidla nebojí ničeho. Riziko je vzrušuje a těší.