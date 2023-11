Má silnou vůli a odmítá se podřídit. Dítě ve znamení Štíra vám dá zabrat

Malí Štíři mají díky propojení živlů Vody a Země schopnost pronikat velmi hluboko do podstaty všeho. Jsou nesmírně vnímaví a mají silně podmanivé osobní kouzlo. Když na vás malý Štír upře pohled, budete mít pocit, že vidí až na dno vaši duše. Jenže on to není pocit, je to realita.

Potomek ve Štíru Každý měsíc vám přinášíme charakteristiku jednotlivých znamení z pohledu rodiče. Tentokrát jsme se zaměřili na děti narozené ve znamení Štíra.

Zajímavé je, že zatímco Štíři mají silně vyvinutý smysl pro vciťování se a schopnost pronikat do nebývalých hloubek, sami přitom bývají pro ostatní velmi tajemní a neproniknutelní.

Pokud máte doma malého Štíra, připravte se na to, že vaše dítě bude mít tajemství, o kterých vy nebudete mít ani tušení. A naopak vy nebudete schopni mít žádná tajemství před ním. Váš malý Štírek vás prokoukne, než řeknete švec. Jeho intuice je tak silná, že dokáže vyslídit každé rodinné tajemství.

Štíři mají mimořádně silnou vůli a nepodřídí se nikomu, koho neuznají jako silnějšího, chytřejšího a lepšího, než jsou oni sami. Jen od toho jsou pak ochotni a schopni se učit. Proto nebuďte překvapeni, že si s vámi bude malý Štírek neustále poměřovat síly. Samozřejmě ví, že nad ním můžete zvítězit jen proto, že je teď malý, ale také ví, že vaše vítězství je jen dočasné. A Štír dokáže velmi trpělivě čekat.

Pokud mu ublížíte, nikdy vám to nezapomene a vezměte jed na to, že vám to vrátí i s úroky. Může uběhnout řada let, kdy bude čekat, až odkryjete své slabé místo a do něj pak s rozkoší zabodne svůj jedovatý bodec.

Štír jen stěží přistupuje na kompromis. Pokud ustupuje, tak je to jen proto, aby získal čas a zjistil, kde jsou lepší pozice, ze kterých by mohl udeřit v době, kdy to nejméně čekáte. Dokáže být velmi tvrdý k ostatním, ale i sám k sobě. Navíc má obrovské sebeobnovovací schopnosti. Ze všeho nejvíce pak miluje druhé pohlaví.