Mohla bych psát knihu „Už zase umírám“, říká herečka dětských rolí Kudláčková

Vaše těhotná maminka se v noci dozvěděla o vojenské invazi, proto jste na svět přišla týden před plánovaným termínem. V dětské porodnici pak hořelo a nakonec vám po cestě domů prolétla korbou kočárku kulka. Tohle všechno se vážně stalo?

Pro mou maminku to byly tak zásadní, šokující a traumatizující zážitky, že mi to opravdu takhle opakovaně vypráví celý život. Do Zemské porodnice – dnes u Apolináře – jeli s tatínkem v noci taxíkem ze Smetanova nábřeží, kde jsme tehdy bydleli. Narodila jsem se ve tři čtvrtě na šest ráno a asi dvě hodiny nato přinesli lékaři děti maminkám, aby si je vzaly k sobě, že nemohou ručit za jejich životy. Do pokoje k nim vtrhnul Rusák se samopalem a čuměl mezi dveřmi. Maminky prý po něm házely pleny, lahvičky a hrníčky a vyhnaly ho. Chvíli nato se všichni běželi skrýt do podzemí a po cestě viděli z oken přes zahradu hořet trakt dětského oddělení, odkud personál vynášel další děti.

