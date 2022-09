Hanzlík mi řekl, že jsem laťku nastavil vysoko, vzpomíná Mang na Cirkus Humberto

Ještě umíte skákat salto, kterým jste oslňoval diváky coby cirkusák Vašek?

Určitě bych ho dal. Ne tedy na ulici, ale na žíněnce. Teď bych to nezvládl, mám nohu v ortéze.

Snad jste netrénoval salto?

To fakt ne, za zlomeninu může banální úraz. Naposledy jsem dal salto před pěti lety, když jsem zhubl na svých 75 kilo. Bylo to z hecu. Kamarádi nadhodili, že bych na to už neměl. Teď jim jen říkám: „Připravte záchranku a pohřební vůz. A já to půjdu zkusit.“