Kraťas dobyl Hollywood. Zapomenutá dětská hvězda z Indiany Jonese má Oscara

Americký herec čínsko-vietnamského původu Ke Huy Quan zaujal rolí manžela hlavní hrdinky v žánrově nezařaditelném snímku Všechno, všude, najednou. Vítězný film letošních Oscarů bral hned tři ze čtyři hereckých cen a v případě Ke Huy Quana se jednalo o velkou satisfakci.

Jedenapadesátiletý herec totiž svou hereckou kariéru zahájil v polovině 80. let jako dětská hvězda. A ne jen tak ledajaká. Na začátku jeho filmografie svítí hned dva velké filmové hity. Nejdříve si zahrál po boku Harrisona Forda v dobrodružném hitu Indiana Jones a Chrám zkázy.

Role Short Rounda (v českém překladu Kraťase) neboli Kennona Wonga mu vynesla uznání a hned několik cen pro dětské herce. Nebylo proto divu, že na Spielbergův hit z roku 1984 hned o rok později navázal taktéž úspěšným rodinným filmem Rošťáci. Tedy snímkem, ve kterém (taktéž dle Spielbergova námětu) ztvárnil jednoho z členů chlapecké party pídící se po pirátském pokladu.

Další nabídky se ovšem nehrnuly tak, jak by býval saigonský rodák, který se přes Hong Kong dostal do USA, očekával. Ke Huy Quan se tak pro uvadající zájem postupně přesunul na druhou stranu kamery, do zákulisí a u filmu zůstal v rolích koordinátora kaskadérů či asistenta režie.

Michelle Yeohová a Ke Huy Quan ve filmu Všechno, všude, najednou

„Inspirován snímkem Šíleně bohatí Asiati se však rozhodl pro další pokus a na prahu padesátky se znovu pokusil naplnit svůj herecký sen,“ upozorňuje na nečekaný osud web britské BBC.

Dokonce hned dva týdny po avizovaném návratu k aktivní herecké kariéře mu agent nabídl účast v nynějším filmovém hitu Všechno, všude, najednou. Ačkoli fantasmagorický snímek na papíře rozhodně nevypadal jako dílo, které posbírá hned sedm Oscarů, Ke Huy Quan se rozhodl roli přijmout a jako manžel tak stanul po boku hlavní hrdinky v podání Michelle Yeohové. Pro Oscara si nyní přišli oba.

„Quan se na letošním kolečku udílení filmových cen stal jednou z nejpopulárnějších postav. Okouzlující svým nezdolným nadšením a náloží usměvavých selfie po boku áčkových hvězd. Které po jeho boku vypadaly stejně šťastné, jak on s nimi,“ komentuje velký návrat britský server.

Ke Huy Quan ve své emotivní oscarové řeči děkoval rodině, matce, „která pro něj tolik obětovala“, ale i bratrovi, kterého kdysi původně jen doprovázel na konkurz na Indiana Jonese a pak jeho roli získal sám. „Sny jsou prostě něco, čemu musíte věřit. Já ten můj málem vzdal. Takže vám všem tam venku: prosím držte své sny při životě,“ vzkázal herec a málokteré oko zůstalo suché.

Fraser a Quan společně v jednom filmu

Své by o tom ostatně mohl vyprávět americký herec Brandan Fraser, pro kterého je Oscar za hlavní roli ve filmu Velryba taktéž velkým návratem na výsluní. Není bez zajímavosti, že někdejší akční hvězda franšízy Mumie se s Ke Huy Quanem už jednou potkala.

Na zdánlivém sklonku Quanovy herecké kariéry se totiž bok po boku objevili v pozapomenuté fantasy komedii California Man (Střední doba ledová) z roku 1992. A zatímco Fraserova hvězda tehdy začínala teprve stoupat, ta Quanova zcela uhasla. Ovšem „pouze“ dočasně na třicet let.