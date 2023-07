Byl jsem přidrzlý, asi to zaujalo, vzpomíná hvězda Prázdnin pro psa

Na dobu natáčení se známými herci minulosti zavzpomínal v Třebíči, kde doprovázel na turnaj svého syna Jana zvaného Honzin, karatistu mezinárodního formátu.

K filmu vás přivedl tatínek, který pracoval na Barrandově?

Ano, občas mě vzal s sebou a já mohl už od dětství přičichnout k filmařině a potkávat slavné herce.

Co on tam dělal?

Asi úplně všechno. Dělal různé pomocné práce při filmování, třeba pokladníka produkcím. Po revoluci měl i komparzní agenturu. Díky němu jsem už v dětství mohl pozorovat, jak to chodí při natáčení. Občas jsem se objevil i v komparzu.

Některé filmové databáze uvádějí, že jste si zahrál poprvé v příbězích o Panu Tau už ve třech letech. Opravdu jste začal tak brzo?

Zde bych to uvedl na pravou míru. Poprvé jsem dělal komparz v seriálu Byl jednou jeden dům. Celý vnitřek toho pavlačového domu byl udělaný na Barrandově. Byl jsem hned v prvním díle chlapeček, co si hraje na dvoře. Myslím, že mi bylo asi šest let. Dnes si uvědomuji, jací neskutečně dobří herci tam byli kolem mě. Člověk to docení až jako dospělý.