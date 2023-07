Stres způsobený genderovou nerovností ohrožuje ženské mozky, zjistila studie

První studie svého druhu upozorňuje na to, jak naše vnímání genderu ovlivňuje pravděpodobnost rozvoje mentálních chorob.

Výzkumníci z více než 70 institucí objevili, že vnější mozková kůra pravé hemisféry je u žen v zemích s vyšší genderovou nerovností slabší než u mužů, zatímco v zemích, kde vládne rovnost nebyl mezi mužskými a ženskými mozky pozorován žádný rozdíl.

Studie, která zkoumala více než 7 800 snímků mozků jednotlivců z 29 zemí z magnetické rezonance, zaznamenala změny speciálně na těch jeho částech, které jsou zodpovědné za stres a emoce.

Podobné důsledky jako válka

„Naše analýza naznačuje, že rozdíly mezi pohlavími a strukturou mozku jsou spojeny s nepříznivým společenským prostředím, ve kterém mnoho žen žije,“ říká vedoucí studie a hostující profesor na katedře psychiatrie na University of Oxford Nicolas Crossley.

„Tyto změny se konkrétně týkají těch částí mozku, které kontrolují emoce a jsou také ovlivňovány nemocemi spojenými se stresem, například s depresí nebo posttraumatickou stresovou poruchou.“

Nicolas Crossley, který působí i na Pontificia Universidad Catolica v Chile, dodává, že výsledky demonstrují efekt chronického stresu v ženských mozcích v genderově nerovném prostředí.

„Stres ovlivňuje spojení neuronů, které se projevuje jako ztenčování šedé kůry mozkové patrné na snímcích z magnetické rezonance,“ upřesňuje odborník. „To zahrnuje i další možné mechanismy, jako je vliv omezených příležitostí včetně možností vzdělávání.“

Zdrcující vliv předsudků

„Naše výsledky ukazují na potenciální spojení mezi genderovou nerovností a vyšším rizikem vzniku mentálních problémů a sníženou akademickou výkonností, na zdrcující efekt genderové nerovnosti na ženský mozek,“ uvádí profesor Crossley a dodává, že je nanejvýš vhodné, aby se jeho práce promítla do politik genderové rovnosti. Přesto je stále nutný další výzkum, který by „pomohl vyšetřit další detaily ohledně toho, jak a kdy k tomuto jevu dochází.“

Snímky, které byly ve studii použity, zobrazovaly mozky mužů a žen ve věku od 18 do 40 let ze zemí Latinské Ameriky, Číny, Jižní Afriky, Indie, USA a Velké Británie.

Výsledky publikoval magazín Proceeding of the National Academy of Sciences a zahrnovaly výstupy prací desítek akademiků z více než 70 různých institucí. A jsou smutnou zprávou zejména poté, co v červnu vydalo OSN zprávu o tom, že předsudky vůči ženám sdílí i dnes 9 z 10 mužů i žen.