Každý nový zákon musí být feministický, říká španělská ministryně rovnosti

„Přinášíme zákony, které garantují, že ženy mohou žít lepší životy v úplné svobodě,“ řekla čtyřiatřicetiletá politička u příležitosti představení reformy zákona o interrupci. Její součástí je také zrušení povinné třídenní „lhůty na reflexi“, tedy na přehodnocení rozhodnutí přistoupit k zákroku.

Kvůli ní totiž některé ženy nestihnou umělé přerušení těhotenství podstoupit v zákonem daném časovém mantinelu. Španělsko se tak na rozdíl od Spojených států, Polska a dalších zemí, které směřují v oblasti ženských práv zpět do středověku, vydává do čela žebříčků zemí, kde rovnost není jenom slovo.

Z aktivistky političkou

Psycholožka, levicová politička, matka a feministka Irene Monterová je španělskou ministryní pro rovnost od roku 2020, sociální záležitosti ji ovšem zajímají už od puberty. Bojuje za genderovou rovnost a také za uznání práv LGBTQI+ komunity ve své zemi.

Narodila se v roce 1988 v Madridu do rodiny učitelky a majitele stěhovací firmy. Chodila do Montessori školy a v šestnácti letech vstoupila do Svazu komunistické mládeže.

Své politické téma našla záhy poté, co se přidala k Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), občanské iniciativě bojující proti vystěhovávání lidí, kteří kvůli ztrátě příjmů nebyli schopni splácet hypotéky.

Navzdory politickým ambicím vystudovala psychologii na Universidad Autónoma de Madrid. Magisterský titul získala v roce 2013 v oboru pedagogická psychologie. Poté získala stipendium na Harvardu, ale rozhodla se raději zůstat ve Španělsku a věnovat se politice.

V roce 2014 kandidovala za novou levicovou stranu Podemos společně s Rafaelem Mayoralem z PAH do Evropského parlamentu. V listopadu 2014 se stala tajemnicí předsedy Podemos Pabla Iglesiase a svou doktorskou práci o nových metodách inkluze ve vzdělávání odložila na neurčito, aby se mohla plně věnovat stranické práci.

Jak oslovit ženy

V roce 2017 se ve 29 letech stala předsedkyní parlamentního klubu Podemos a magazín Forbes ji zařadil do svého seznamu vlivných mladých lidí 30 pod 30.

Celonárodní i světovou pozornost upoutala, když se stala první ženou, která kdy požádala španělský parlament o vyslovení nedůvěry předsedovi vlády, pravicovému politikovi Marianovi Rajoyovi, nechvalně proslulému korupčními skandály. S tím, jak její hvězda stoupala, přišel na přetřes také její vztah k Iglesiasovi, se kterým má tři děti.

V 2020 byla Monterová jmenována ministryní pro rovnost a při té příležitosti veřejně deklarovala svou autonomii a feministickou agendu. Její portfolio představovalo silnou zbraň pro stranu, která chtěla přebrat voličky socialistům. „Ti po dlouhé roky uměli oslovit většinu žen,“ řekl serveru La France 24 Jose Rama, politolog z madridské univerzity.

Nově jmenovaná ministryně ve španělské televizi vystupovala s miminkem v šátku, během projevu o genderově podmíněném násilí se neubránila slzám. Pravicoví a středoví politici ji kvůli jejím postojům často označují za „radikální feministku“, a rozhodně to není kompliment. Ona však nekompromisně pokračuje v prosazování své agendy.

Španělská ministryně pro rovnost Irene Monterová

Budu si spát, s kým budu chtít

Dalo by se říci, že Monterová je silná žena budující úspěšnou kariéru a pomalu proměňující postoje svých spoluobčanů. Platí však za to svou cenu. „Pro mladou ženu je složité být v politice. Bez ohledu na to, jak jste kompetentní, kolik máte zkušeností nebo jak jste v politice úspěšná, vždycky se vás někdo bude snažit podrývat skrz vašeho partnera, přátele nebo vaše mládí,“ posteskla si francouzskému listu.

Pablo Iglesias Turrión je lídrem levicových Podemos, strany, která vznikla jako protestní hnutí během ekonomické krize v roce 2011. Schopnosti i úspěchy Irene Monterové jsou proto často zlehčovány jako přímý důsledek jejího partnerského vztahu s ním.

Což je poměrně komplikovaná situace vzhledem k její popularitě u voliček a uznání od kolegů. Irene Monterovou dokonce dotlačila až k tomu, aby v parlamentu během jedné slovní přestřelky prohlásila: „Budu si spát, s kým budu chtít!“

Od svého nástupu do funkce prosadila mnoho změn. Na konci roku 2020 se Španělsko přidalo k zemím, které hodnotí absenci souhlasu se sexem jako znásilnění. V souladu s Istanbulskou úmluvou poskytuje země speciální asistenci obětem sexuálního násilí, včetně non stop otevřených krizových center.

Španělsko také hodnotí jako násilí na ženách úmyslné nakažení pohlavní chorobou, ženskou obřízku, nucené manželství, symbolické sexuální násilí a sexuální vykořisťování žen a dívek. Ministryně pro rovnost přišla také s novým národním plánem prevence genderově podmíněného násilí, který stojí na dvou základních osách: všechny stupně vzdělávání a online prostředí.

„Jediný způsob, jak garantovat rovnost mužů a žen, je učit rovnost ve školách,“ říká Irene Monterová. Španělsko také plně uznává genderová a feministická studia jakožto vědní obor. Ale ministryně chce jít ještě dál.

Za rovnost všech bez ohledu na pohlaví

Soustředí se také na zákon, který si klade za cíl oficiálně uznat celé spektrum pohlaví, genderů a sexuálních orientací, který by měl zajistit úplnou sexuální svobodu a prevenci sexuálně podmíněného násilí. A také prevenci diskriminace založené na sexuální orientaci či genderové identitě.

Již minulý rok v červnu schválila španělská vláda první návrh zákona, který má umožnit komukoliv od 14 let věku legálně oficiálně změnu pohlaví bez lékařské diagnózy nebo hormonální terapie.

Přestože Irene Monterová říká, že je před ní ještě spousta práce, již nyní toho udělala hodně pro rovnost všech, bez ohledu na to, jak vypadají jejich pohlavní orgány, nebo za jaký gender se považují.

A návod, kterým se řídí? „Každý nový zákon a vládní balíček musí být feministický,“ řekla v polovině července britskému deníku The Telegraph politička, která považuje sexuální a reprodukční práva žen za „barometr kvality funkční demokracie.“