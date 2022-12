Terapie pomocí. Otevřete své srdce, dobré skutky léčí bolavou duši

Jak to vidí terapeutka Lucie Mucalová Proč bychom měli darovat?

Na tuto otázku si každý z nás musí odpovědět sám za sebe. Proč chci právě já darovat? Komu a co? Dělám to ze své podstaty, protože skutečně chci, nebo jen proto, že se to má? Nebo, že to je dokonce móda. S jakými dary či pomocí jsem v souladu? Jaká forma je mi proti srsti? Z čeho naopak mám příjemný pocit a co mě opravdu naplňuje? Buďte věrní svým hodnotám. Nedělejte věci proto, že je dělají ostatní, ale protože skutečně chcete. Ne jako nutnost, nýbrž ze srdce a vnitřního nastavení. Existuje pojem jako terapie dobrými skutky?

Každý dobrým skutkům říká jinak. Má svůj termín, který mu vystihuje podstatu toho, co a proč dělá. U některých lidí jsou dobré skutky pravidelnou součástí života. Někteří moji klienti tomu říkají psychohygiena. Jednou za měsíc udělají něco „dobrého“ směrem ke druhým. Je to pro ně jakási vlastní forma terapie. Když někoho obdarujeme, co se s námi děje?

Z psychologického hlediska si zařizujeme v těle průchod pozitivních emocí, jež na nás mají léčivý vliv. Jsou „živou vodou“ pro mysl a tělo, přinášejí klid a potěšení, že jsme mohli být prospěšní. Mnoho lidí vám řekne, že pomoc někomu je pro ně radostnější, než když si dopřejí něco pro sebe, má to pro ně větší hloubku a sílu. Komu a co darovat?

Neexistuje jednotný manuál. Dary mají bohatou barevnou škálu, nemají jednotné pravidlo. Mohou být odrazem vašich hodnot, kreativity, zručnosti, šikovnosti. Darovat peníze můžete i ve spojení s vaším koníčkem (běh pro dobrou věc nebo návštěva divadla, koncertu, kdy výtěžek putuje na pomoc potřebným).

Hlavně pamatujte, že dary a dobré skutky mají blahodárný vliv pouze tehdy, pokud jsou opravdové a nenucené. Zkrátka darované od srdce. Najděte si proto takovou formu a cestu, s níž vnitřně souzníte. Jedině v tomto případě budou mít krásný a hluboký smysl. Obohatí obdarovaného i vás.