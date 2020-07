Dagmar Havlová: Jako první dáma jsem musela být neustále ve střehu

Snažila jsem se brzdit svou bezprostřednost, ale třeba v zahraničí zrovna toto byla vlastnost, za niž si mě vážili a kterou adorovali.

Co vás aktuálně nejvíce zaměstnává?

Nejvíce aktuální situace a Nadace Vize 97. Jsem jediná, kdo má práva používat jméno Václava Havla jako obchodní značku. Přenechala jsem je Vizi, proto jsme se pustili do výroby triček s podpisem Václava Havla. Také dostávám divadelní a filmové nabídky, studuji scénáře. Jen nechápu, proč je takový nedostatek kvalitních scenáristů. Mimo to jsem si založila s pomocí vnuček Instagram a TikTok. Hodně tam přispívám a strašně mě to baví. Získávám tím velký přehled.