Šikana má nové jméno: body shaming. Řekněte stop a naučte se mít ráda

Jednou pro vždy si definujme, že body shaming (doslovný překlad z angličtiny zní zostuzení těla) je opravdu formou šikany a jako takový by neměl být přehlížen. Podle statistik se ženy nejčastěji stávají obětí této formy šikany kvůli nadváze, ovšem existují i jiné příběhy. Začněme tím nejrozšířenějším. Poznáte se v něm? „Lásko, co s těmi špíčky uděláš? Víš, že tě miluju takovou, jaká jsi, ale opravdu se chceš v létě svléknout do plavek?“ Přesně to slýchala Linda (27) tak dlouho, až začala trpět poruchou příjmu potravy. Skončila na psychiatrii a teprve tam si uvědomila, že její „milující“ přítel ji chtěl ovládat. Mít převahu a přesvědčit ji o tom, že by měla být vděčná, že s ní chodí alespoň on. Taková pojistka.

I drobná poznámka v dětství může v budoucnu nadělat neplechu, která v extrémním případě vede až k poruchám příjmu potravy.