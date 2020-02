Dva kohouti na smetišti, řekl o soužití s manželem mladý milenec z Výměny

Manžel Heleny přijíždí domů jen na víkendy, přes týden pracuje v Německu. Obývá první patro domku a jakmile je doma, přebírá velení. Jakub (28) platí rodině sedm tisíc nájem a pro holky je pořád jenom „strejda“. „Nejsem pro ně ta správná autorita, to by se mohlo změnit, přál bych si, aby můj vztah s holkama byl hlubší, abychom drželi za jeden provaz,“ slibuje si Jakub od deseti dnů bez Heleny.

Helena (45), která má kromě dvojčat ještě dvě dospělé děti a už je dvojnásobnou babičkou, odjížděla s obavami, jestli to bez ní doma vůbec zvládnou.

„S manželem máme jiný názor na výchovu. Holky rozmazluje úplně ve všem, všechno dovolí a koupí. Když přijede, je dusno. Chová se jako pán domu a já jsem ve stresu. Jakub je pak můj hromosvod, který to odnese,“ vylíčila situaci.

Dva kohouti na smetišti

Do téhle atmosféry přijela z plzeňského malého panelákového bytu Bára (32). Jako první zjistila, že jídlo, které je v lednici a které je rodina zvyklá jíst, není zrovna zdravé. Hned druhý den šli s Jakubem a holkami nakupovat. „Včera jsem si vzala kousek housky, ale mám pak výčitky. Já to doma nejím. Jdeme koupit jogurty a nějaké vločky. Když jsem hodně hladová, tak jsem třeba i zlá,“ vysvětlila a dodala, že s manželem už tři měsíce drží dietu. „Já už jsem zhubla osm kilo a manžel deset.“

Jakub je klidný, přizpůsobivý a Bára s ním prakticky neměla problém. Nakonec jí na něm vadilo jen to, že jí moc doma pomáhá a ona se pak nudí. Když se jeden den pustil do mytí nádobí, ačkoli ho požádala, aby ten den nic doma nedělal, byla už naštvaná. „Takovýho manžela bych nechtěla,“ prohlásila.



Když měl přijet táta Vašek, uklízel se dům. „Jsme tu dva kohouti na jednom smetišti, já jsem tu nevítaný, navíc ten, kterému tu nic nepatří. Přitom já tu přispívám jako další nájemník, jsem tu jako v podnájmu. Vím, že on o Helenu pořád stojí, že by ji rád bral zpátky. Jednou mě i chytil pod krkem. Kolikrát spolu všichni snídáme i obědváme. Dá se říct, že je to pro mě výzva, jestli to ustojím, anebo to nezvládnu,“ přiznal divákům Jakub absurdnost situace, v níž se ocitl.



Bára poslechla manuál a přiměla holky, aby cvičily čtení nahlas, jenže v tom přijel jejich táta. „Cos nám, táto, koupil?“ vrhly se na něj natěšeně.

„Čí to byl nápad? Holky takhle večer už nečtou!“ zlobil se však Vašek a Bára přiznala, že to nevěděla. „Tak se prosím vás nezlobte,“ omlouvala se mu.

„Když jsem o víkendu doma, tak jsou vždycky se mnou, užijou si to, čekají na kotlety na smetaně. Možná i něco upeču, chci si je užít, a to si nedám vzít, ani kdyby hořel barák,“ zjednal si svůj pořádek a holky se okolo něj zbožně vinuly.

Ráno byl Vašek první vzhůru a už pracoval na zahradě, zatímco Jakub pořád spal. „Můžu si přečíst manuál?“ požádal Báru legální Helenin manžel, a co si přečetl, to komentoval: „Jakuba bych tu nenechal nic dělat, ještě tak posekat tu trávu. Psychicky to nezvládám,“ přiznal a na přímý Bářin dotaz, jestli svou manželku pořád miluje, odpověděl: „Není to vyřešený, aspoň z mojí strany ne, ona v tom má jasno, ale on tady doma nebude nikdy. Kuba je pro mě nepřítel. Pokud nemusím, tak se s ním nebavím. Drží mě ty holky, jinak bych tu všechno prodal, sbalil se a šel pryč.“

Zdálo se, že oba „kohouti na smetišti“ se předhánějí. Táta Vašek se pustil do vaření pro všechny a Jakub uklízel. „Očividně to má paní dobře zařízený. Ten dělá to a druhý něco jiného...a holky jsou spokojený,“ kroutila hlavou.

Padesát na padesát?

Druhý den ráno upekl Vašek k snídani buchtu. „Verča ještě spí a Hanča si dá sekanou, páreček – ta je na maso po ránu. A k obědu bude guláš, kupoval jsem dokonce karlovarský knedlík,“ pochlubil se divákům. Zatímco Jakub vysvětlil strategii, kterou zastávají s Helenou: „Snažíme se je tolik necpat, ale když přijede taťka, tak jí všechno. Co řekne táta, co je svatý a já jsem v tom malej pán.. Když tu je, nemůžeme nic řešit a až odjede, zase pojedeme podle režimu, na který jsme zvyklí.“

I Bára si myslela, že holky by měly jíst méně cukru a po změně velení se rozhodla, že až jejich táta zase odjede, začne vařit zdravěji a přidá víc zeleniny.

„Přál bych si, aby se ke mně Helena vrátila. Je to padesát na padesát. Doufám, že za těch deset dní se jí to rozleží a pochopí, že společných patnáct let nejde jen tak hodit za hlavu. Těžce se mi odjíždí, jako vždycky,“ svěřil se jen kamerám těsně před odjezdem.

Bára uvařila zeleninovou polévku s knedlíčky a do toho holkám zavolal táta, že u něj nahoře mají nanukový dort a na něj i vaječný likér, takže holky pustily lžíce a odešly mlsat do patra.



„S tím nic nenaděláme, já tam nahoru nechodím,“ rezignoval Jakub.

Bára přiznala, že by v takovém manželském trojúhelníku v životě žít nemohla. „To bych nedopustila,“ řekla a Jakub si uvědomil, že s Helenou i s holkami chce dál pokračovat. „Bylo by dobře, kdyby se Helena rozhoupala, rozvedla, našli jsme si nové bydlení, odstěhovali jsme se i holkama a žili si po svém.“

Konec kriminální minulosti

Helena si mezitím mohla na deset dní odpočinout od nepříjemného dusna doma v Doksech. Ocitla se místo Báry v Plzni v bytě 1+1 u Marka (44), který pracuje jako řidič, a jeho tříletého syna Jiříka.

Rodina z Plzně se do Výměny manželek přihlásila, protože Bára si myslí, že Marek občas při výchově syna ztrácí trpělivost a křičí. Marek má pocit, že syn ho nerespektuje, a oba situaci přičítají tomu, že Marek byl dva roky ve výkonu trestu a vztah otce a syna tím utrpěl. „Sám měl přísnou výchovu a vychovává syna jako psa,“ podotkla Bára ještě před odjezdem.

Marek si vzal dokonce dovolenou, aby mohl se synem trávit maximum času, jenže Jiří si dělá, co chce, a tátovy mírné prosby nefungují.



„To, co dělal táta mně, bych já svýmu dítěti nikdy neudělal. I když jsem byl z úplné rodiny a otec nás vedl přísně, stejně jsem skončil ve vězení,“ vysvětloval na kameru, zatímco zkušená Helena konstatovala, že je vidět, že mají první dítě a všechno mu povolí. „Je vidět, že táta nemá u kluka žádnou autoritu a na tom by měli zapracovat oba dva.“

„Jestli chceš autoritu, tak se nenechávej tolik obmotávat. S tímhle rozmazlováním mít autoritu nebudeš,“ radila o rok mladšímu Markovi, který z toho nebyl nadšený. „Nejsem z toho odvázanej, že mi chce pořád radit. Každý rodič i dítě je individuum, uvidíme, jestli to začne eskalovat,“ řekl a přiznal, že občas „nemá nervy“ vychovávat po dobrém.

Diváci se dozvěděli i to, že Bára s Markem žili dřív v Praze, ale Bára chtěla Marka odstřihnout od kriminální minulosti a Plzeň si vybrala jako místo pro rodinný život. „Měl jsem problém s lidmi, s nimiž jsem dělal průs..y a už jsem je dál dělat nechtěl, proto jsem to musel utnout. Bára viděla, že jsem se stýkal s lidmi, se kterými bych neměl, tak mi pomohla se odstřihnout. Řekla mi, že jestli spolu chceme plánovat společnou budoucnost, tak se s nimi musím přestat stýkat.“



„Je dobrá, má všech pět pohromadě. Ví, co chce, a jde si za tím,“ pochválila Bářiny instinkty Helena.

Nemusí tu smrdět nočník

V Plzni řešila dvojice ještě zdravé jídlo. Marek měl pocit, že to, co Helena uvaří, je příliš mastné. „Holky mají apetit, snědí i to, co já ne. S Haničkou už je problém, oblečení na její věk už je jí malé. Je to holka krev a mlíko, pěkná, baculatá, i na tvářích je to vidět. Já byla v dětství taky taková, a teď jsem jiná. Nechávám je, ať se mají dobře,“ vysvětlila sou strategii Helena.

Marek si zas pochvaloval přístup své ženy: „Jsem rád, jak se o nás Bára stará, jak nám vaří, nechtěl bych se vyžrat do nějakých obřích rozměrů a už vůbec bych nechtěl, aby moje dítě ve školce muselo poslouchat, že je tlustoprd,“ podotkl pro diváky Marek.

Helena měla v jednopokojovém bytě problém ještě s nočníkem. „Myslím, že kluk už je dost velkej, aby si došel na záchod. Nemusí tu pořád stát a smrdět plný nočník,“ kroutila hlavou, a opravdu se jí podařilo Jiříka přesvědčit, aby chodil na velký záchod. „Myslím si, že malého podceňujou. Je šikovnej, maluje si, sám se nají, sám se obleče.“

Při rekapitulaci deseti dní v jiné domácnosti připustila Helena, že je chyba, že ještě není rozvedená. „Manžel ani nechce, chce mít otevřené vrátka, říká, že se k němu vrátím. Myslí si, že to přijde. Jsem ráda za to, co mám doma, jsem šťastná za ty holky, rozvést se chci a co se týká Kuby, doufám, že to zvládneme v klidu,“ vysvětlila.

Marek konstatoval, že si nedovede představit, že by jezdil za svojí ještě manželkou a potkával tam jejího partnera, který ho nahradil... Sám si slíbil, že až se Bára vrátí, bude se snažit k synovi přistupovat s nadhledem. „Spíš ho budu chtít pochopit, než abych na něj byl zlej.“

Sbalil jsi babičku

Setkání obou párů proběhlo vcelku klidně, dvojice si vyříkaly plný nočník i knedlík. „Verunka je akorát, ale Haničku už její hmotnost obtěžuje. Na vycházce ji bolelo koleno, to není úplně v pořádku,“ nechala se slyšet Bára.

„Holkám dopřávám. Když jim nedám knedlíky, stejně je ve škole budou mít,“ trvala si na svém Helena, která s Jakubem žije dva roky.

„V šestadvaceti jsi sbalil babičku,“ řekl mu Marek a všichni se smáli.

Po odvysílání: Helena, Vašek a Jakub stále žijí pod jednou střechou, ale Helena použila část honoráře z Výměny na to, aby si zaplatila právníka a rozvod je v běhu. S přítelem Jakubem si momentálně hledají byt v Kladně.

„Líbilo by se mi vyhrát peníze, zainvestovat do vlastního baráčku a mít zahrádku, pohodu, klid, ale realita by asi byla bytovka v paneláku,“ řekl Jakub a dvojice se ujistily, že jsou spokojené s tím, jak žijí. „Hlavně se těším na holky,“ řekla Helena.

V závěru však přece jen tekly slzy. Když se Bára vrátila domů, zklamalo ji, že se k ní Jiřík hned nadšeně nevrhl. „Přišel si jen pro autobus a držel se u táty v náručí,“ plakala.