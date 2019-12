Začněte od oken a skončete podlahou. Tipy na vánoční úklid

Když vám poteče do bot Pokud se do úklidu pustíte na poslední chvíli, pak musíte být rychlejší než blesk. Představte si, že jste v kůži hosta, který k vám přijde na návštěvu, a podle toho postupujte. Zaměřte se na to, co vás doslova praští do očí. Ještě odvážnější tvrdí, že stačí řešit jen věci do úrovně zraku. Schovejte, co pohledově nejvíce ruší, tím získáte více prostoru pro samotný úklid.

Ukliďte jen ve vstupní chodbě a v místnostech, kam návštěvu pozvete; dětský pokoj, ložnici a komory nechte na jindy.

Pozornost věnujte hlavně podlahám, nábytku a posezení.

Prach utřete všude na viditelných místech, nezapomeňte ani na zrcadla a televizi, monitory, protože lesklé hladké plochy jsou zrádné.

V koupelně a kuchyni otřete čelní nábytkové plochy, dřez/umyvadlo a baterie, nakonec viditelné spotřebiče. Důkladně myjte hlavně toaletu.