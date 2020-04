Myslete na sebe. Rady, jak si udržet osobní prostor a nebýt za sobce

Pěkně od srdce

Pokud cítíte, že v poslední době nemáte na nic čas, jen pracujete, uklízíte, vaříte, děláte vše pro druhé, pak zastavte. Určitě je fajn snažit se učinit nejbližší spokojené a šťastné, nezapomínejte však ani na sebe. Když budete opomíjet sama sebe, dříve nebo později vyvstane jeden velký problém zvaný vyhoření. A vězte, nejde vůbec o nic příjemného.

Nenechte situaci zajít do extrému, kdy to odnese vaše zdraví. Sedněte si, přizvěte všechny dospělé, rozumné členy rodiny. Povězte jim o svých pocitech. Najděte řešení, které usnadní práci tak, abyste mohla denně mít alespoň hodinku volna. Tu využijte pro relax, nemyslete na to, co je ještě třeba. Nebojte se úkolovat i děti, jen ať přiloží ruku k dílu. Rozhodně se za psychické přetížení nestyďte.