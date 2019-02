Bájná Vlasta, Toyen i Havlová. Deset Češek má svá trička, která pomohou

Před sto lety získaly Češky volební právo. Od roku 1919 se mohly podílet na politickém uspořádání v zemi, což bylo o rok dříve než na Slovensku, o deset let dříve než toho docílily Angličanky, čtvrtstoletí před Francouzkami a Italkami a o padesát let dříve než mohly volit Švýcarky. Zasloužila se o to mimo jiné Františka Plamínková, neznámější česká bojovnice za ženská práva, jejíž portrét ztvárnila Andrea Tachezy.

Časopis Harper’s Bazaar při příležitosti výročí požádal deset umělkyň, aby po svém ztvárnily výjimečné Češky, které zásadním způsobem přispěly k rovnoprávnějšímu a důstojnějšímu postavení žen u nás.

Všechny výtvarnice přistoupily k portrétování významných žen po svém, například umělkyně a kurátorka Veronika Drahotová zachytila nespoutatelnou energii režisérky Věry Chytilové v „soše komety“, módní návrhářka Petra Ptáčková vrátila atletku Věru Čáslavskou na stupeň vítězů v Mexiku 1968, ilustrátorka Tereza Booth objevila esenci malířky Toyen na jejím vlastním obraze.



Z uměleckých děl vznikla limitovaná kolekce triček. Jejich prodejem chceme pomoci matkám v azylových domech při projektu Made By Nadace Terezy Maxové dětem.