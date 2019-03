Konec trapasů. Takto se mají muži správně oblékat

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Náplní práce pánského stylisty Josefa Dolejše je mimo jiné školit ostatní v otázce dresscode. Pro mě si v Pietro Filipi, kde pracuje, přichystal čtyři druhy oblečení.„Začneme od nejformálnějšího black tie, potom budeme pokračovat business casual, semi formal a smart casual,“ říká na uvítanou.

1. BLACK TIE

Tento oděv je určen pro akce typu ples, premiéra muzikálu či opera, tedy ty opravdu nejformálnější. Zároveň je to dresscode, kde nelze experimentovat. Pravidla jsou jasná.

„Základem je smoking. Sako má šálovou klopu obtaženou saténem, knoflíky jsou buď taktéž potaženy saténem, nebo lesklé. A to jak v přední části, tak na rukávech,“ popisuje Dolejš. Kalhoty mají po stranách lampas, ten je také buď obtažen saténem, nebo lesklý.

„Poté bychom měli mít bílou košili s náprsenkou a skrytým zapínáním, to z toho důvodu, že doplňkem je černý motýlek. Jinak košile musí být vždy dvojitá, francouzská, případně překládaná, těch výrazů se užívá spousta. A rozhodně nemůžeme zvolit nějakou alternativu košile bez manžetových knoflíků, vždy musí být s manžetou,“ zdůrazňuje stylista.

S manžetovými knoflíky u black tie se také neexperimentuje. Musí být kulaté s černým kamínkem. Co se týče knoflíků, jakmile si oblékneme sako, musí být ty manžetové i ty na saku v rovině. Nesmí se tedy stát, že by se na košili dostaly bokem.

„Jinak manžetový knofílk tam není od toho, aby koukal při každém pohybu ruky. Je jenom na okrasu. To znamená, že má koukat, jen když někomu podáte ruku, nebo když nějak distingovaně s rukama pohybujete,“ líčí Dolejš.

Rukáv bílé košile by měl zpod saka koukat přibližně jeden až dva centimetry. Záleží na osobitosti. „Čím větší extrovert, tím víc nechá košili koukat. Není na to sice přesně dané pravidlo, ale koukat by měla,“ vysvětluje školitel s tím, že pod košili si muži oblékají ještě spodní triko.

Samozřejmě nesmíme zapomenout na smokingový pás, který nám drží kalhoty. Ke smokingu totiž v žádném případě nepatří pásek.

Ponožky musí být vždy černé dlouhé. „A to z toho důvodu, že když si sednete, tak kalhoty stoupají. Když nohavice stoupne, nesmí vám být vidět tělo. Ponožka je tam od toho, aby splynula s černým smokingem a vypadalo to, že je tam kus materiálu, ne kus vaší nohy,“ vysvětluje stylista.

Povinností je také mít lakované boty, takzvané lakýrky. Jakmile si zavážete tkaničky, šněrování si zastrčte dovnitř.

Teď už chybí jen kapesníček. Zvolit byste měli bílou barvu.

Chyby: kravata, oblek i dlouhé kalhoty

U každého dresscode dělají lidé obvykle chyby. U black tie jich bývá hned několik. Jednou z nejviditelnějších je užití kravaty místo motýlku. „Ono black tie je v překladu černá kravata a pánové v tom dělají ohromnou chybu, že si myslí, že tam patří černá kravata. Ve skutečnosti tam nemá co dělat, patří tam jedině černý motýlek,“ upozorňuje Josef Dolejš.

Dalším prohřeškem je, že si muž místo smokingu oblékne klasický oblek. „Pozor, způsobíte tím ohromné faux pas, pokud si tam, kde je smoking vyžadován, vezmete oblek. Častou chybou také je, že muži u black tie volí jen černé barvy, nepropojí tam tu bílou. Takže hledají černé košile,“ říká školitel.

Ten se setkává i s tím, že muži si kolem kalhot místo smokingového pásu obmotají pásek, případně mají volné typy sak, dlouhé rukávy či nohavice. To vše je špatně. „Co se týče nohavic, neměly by být moc dlouhé. Je důležité, aby v přední části každá kalhota dělala jen jeden zlom. Sako je potřeba vyštíhlit tak, aby klopa držela hezky u těla. Smoking by však neměl být úplně napresovaný na těle, důležité je, aby se šálový límec nekrabatil,“ líčí Dolejš.

A faux pas byste mohli způsobit i tím, že si vezmete hodinky. „Ty do smokingu nepatří, z toho důvodu, že ve společnosti, ve které jste, byste neměl pohlížet na čas. Například když půjdete na premiéru opery, podíváte se na hodinky a dirigent nebo někdo na jevišti si toho všimne, tak by z toho mohlo být paux pas, že se nudíte a raději byste šel domů,“ dodává pánský stylista.

Alternativa: black tie creative

Black tie je sice dresscode, kde se neexperimentuje, nicméně existuje méně formálnější alternativa zvaná black tie creative. „Tam se využívá třetí barva. Smíte upustit od černé barvy smokingu, použít můžete tmavě modrou. Lampasy mohou být v různých barvách, například v červené, a smokingový pás může mít provedení luxusních barev, jako je královská modř, burgundy či šampáň. Celkově je to dresscode pojatý méně formálněji,“ popisuje Dolejš.

Naopak ještě formálnější než black tie je white tie. „Tam byste měl mít frak, bílou košili, bílý motýlek, bílou vestičku, černé kalhoty s lampasem a lakýrky,“ doplňuje stylista.

2. BUSINESS CASUAL

Tento dresscode nosí lidé do zaměstnání. „Mohou to být ležérnější pátky v práci, může to být zaměstnání, kde se zákazník setkává s klientelou a potřebuje vypadat na úrovni. Sice je to casual, ale není úplně ležérní. Stále musíte počítat s tím, že chodíte do společnosti, nabízíte svou práci, reprezentujete firmu, takže oděv musí být stále elegantní,“ vysvětluje Dolejš.

U tohoto dresscode už lze experimentovat. Základní pravidla jsou však jasně daná. „Neměli byste mít otevřenou botu, ale plnou. Kalhota by neměla být krátká, ale dlouhá. A rozhodně byste neměli používat džíny nebo nějaké neformální kalhoty,“ vyjmenovává stylista.

Pro mě zvolil šedé kalhoty. Košili mi oblékl bílou, pochopitelně s dlouhým rukávem. „Jako další doplněk, který můžete využít, je pulóvr. Aby vám po sundání saka nebyla vidět nahoře jen košile, to by působilo nespolečensky,“ říká.

Nemám však klasické sako, nýbrž blazer. „Tedy neformální volnočasovější sako, kterým samozřejmě nikoho neurazíte, když s ním půjdete do společnosti, do restaurace nebo na nějaký pracovní pohovor. Ale stále to působí ležérněji,“ popisuje stylista.

Důležité je zachovat vrstvení. Tedy že u dlaně vám bude koukat zpod saka jak kus svetru, tak kus rukávu košile. A mimochodem, blazer má na rukávech funkční knoflíky. Jeden dole byste měli vždy nechat rozepnutý. „Poukazuje to na náročnou kvalitu zpracování,“ tvrdí Dolejš.

„Kravata může být, nebo nemusí, kapesníček totéž,“ popisuje. My jsme kapesníček zvolili modrý, vzhledem k tomu, že mám modrý svetr i modré ponožky. „Pokud je jedna perspektivní barva použita v outfitu jen jednou, není už to tak zajímavé. Vy teď máte tmavě modrou na třech místech,“ libuje si.

Boty mám černé, pásek taky. Mimochodem, pásek by neměl celý koukat do okolí. Vhodné je překrýt ho do poloviny svetrem.

Jelikož jde o oblečení pro byznys, kde je důležitý i čas, hodinky už mít můžete.

Chyby: krátký rukáv či vyšisované džíny

Podle Dolejše je častou chybou, že muž neodhadne, zda je do práce business casual vhodný. „Existuje totiž ještě business formal, což je elegantnější forma pracovních příležitostí,“ upozorňuje. Nicméně co se týká chyb přímo u business casual, největší faux pas nastává, když si muž oblékne krátký rukáv, vyšisované džíny či otevřenou obuv.

3. SEMI FORMAL

Ideální je pro svatební hosty či účastníky zahradních party i narozeninových oslav. „Jsou to spíše denní příležitosti, ale mohou se protáhnout až do večera,“ říká Josef Dolejš.

Podle toho je potřeba volit barvy. Přes den světlejší, večer jsou vhodné tmavší. „Pokud víte, že se akce protáhne do večera, oblékněte si rovnou tmavší. Tím myslím tmavě modrou, tmavě šedou, samozřejmě doplněnou světlou košilí a nějakou zajímavější kravatou,“ radí stylista.

Pro mě vybral tmavě modrý oblek. Pod něj zvolil bílou košili a tmavě modrou kravatu. „Uvážu vám uzel, který se nazývá windsor. Je to jeden z formálnějších, nejhezčích a nejstylovějších uzlů. Je to vlastně trojúhelník, který vypadá velice elegantně, ale je jedním z nejkomplikovanějších, takže ho málokdo zvládne,“ říká Dolejš, který ho zvládl uvázat napoprvé.

Cíp kravaty by měl končit lehce nad opaskem, přibližně tak centimetr. Kapesníček jsme zvolili červený. „Způsobů, jak ho do kapsy vložit, je asi 32. Nejoblíbenějším trendem letošního roku je nadýchaný,“ popisuje Dolejš.

Pokud jdete v tomto dresscode na svatbu, zjistěte si, co má na sobě ženich. „Největší faux pas, které se stává, je, že se host dostatečně dobře neinformuje, jaký má ženich oblek. Pokud má stejný, případně vypadá lépe než on, než hostitel, je to faux pas,“ varuje pánský stylista.

4. SMART CASUAL

„Tento dresscode se nosí na příležitosti, kde má muž působit šik, šmrncovně, stylově, být zkrátka zajímavě oblečen. Nosí se na dennodenní záležitosti jako nákupy, zahrnul bych tam i restaurace, klubové záležitosti. Je to kombinace denního nošení a příležitostí, které vás v průběhu dne čekají,“ říká Dolejš.

Je potřeba dodržet pravidlo: dlouhé nohavice, plné boty a outfit doplnit blazerem. „Aby to vypadalo společensky. Jinak můžete použít pod sako polo triko, košili s pulovrem či samotnou košili, rozhalenku, zajímavý kapesníček a zajímavé barvy. Už to může být trošku extravagantnější,“ říká.

Mně oblékl bílou košili s motivy, béžové kalhoty a modrý blazer. Ten mi ladil s modrými ponožkami. Boty i pásek jsem dostal tmavě hnědé. I když to nebyl úplně stejný odstín.

„U pásku se musíme držet alespoň přibližně odstínu bot. Nejde o to, aby byly úplně stejné, protože ty produkty nikdy nebudou vedle sebe milimetr na milimetr. Budou od sebe nějakou část a tu část dělí kalhoty. Takže odstín nemusí být stoprocentní, ale opasek by měl být tmavě hnědý,“ radí Dolejš.

Na závěr jsme vyladili outfit zeleným kapseníčkem.

Chyby: košile s krátkým rukávem, nepoužitý blazer

Mezi nejčatější chyby u smart casual řadí Dolejš nevhodný výběr kalhot, chybějící blazer a košili s krátkým rukávem.

5. DALŠÍ UŽITEČNÉ RADY

Barvy

Obecně platí, že přírodní barvy k sobě ladí. Mezi takové odstíny patří hnědá, zelená, modrá či červená. „Ty jdou kombinovat, vzájemně se prolínají a vypadají dobře,“ radí Josef Dolejš.

Varuje však před použitím hnědého pásku u černého obleku, což řada mužů dělá. „Nemá tam co dělat. Hnědý pásek noste pouze s přírodními odstíny, jako je tmavě modrá, světle modrá, pokud možno i béžová a hnědá,“ doplňuje.

Pásek

Pásek byste neměli mít zapnutý ani na první, ani poslední dírce. Dávali byste tím najevo, že je vám buď malý, nebo velký. „Takže ho mít vždy na prostřední dírce a měl by být vidět decentně. Protože přece jen jste ve společnosti, takže nic okázalého není vhodné,“ říká stylista.

Rukáv košile

Rukáv by neměl zasahovat do dlaně. „A to z důvodu, kdybyste někomu distingovaně podávali ruku, aby vám ten dotyčný na košili nesahal,“ vysvětluje Dolejš.

Ruka v kapse

Ve společnosti se nesluší mít ruku v kapse. „Jak by vám řekl jakýkoli elegán, ruka do kalhot nepatří. Ale pokud je den, vy máte na sobě smart casual a nejste ve společnosti, tak tu ruku můžete odlehčit tím, že si rozepnete sako a vložíte si ji do kapsy,“ říká Dolejš.

Mobil, doklady a cigarety

Narvané kapsy u kalhot či u saka jsou také špatně. „Celkově jakékoliv doplňky, které potřebujete mít na danou příležitost s sebou, by neměly být na oděvech. To znamená od telefonu po cigarety, zapalovač, telefon, klíče, doklady i kreditky. Obecně obsah peněženky by měl být zvlášť v tašce, kterou by muži měli mít při sobě,“ dodává stylista.