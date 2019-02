Martensky opět na scéně. Kde se vzaly a proč je tolik milujeme?

Každá doba s sebou přináší i oblibu určitého stylu či prvku. Kožené kotníčkové boty se tu a tam objevují, aby jejich sláva zase rychle pohasla. Nyní se zdá, že zažívají nebývalou renesanci. Podle internetového vyhledávače Lyst se v posledním kvartále 2018 zvýšila poptávka po anglické značce Dr. Martens o 110% v porovnání s předchozím rokem, také hashtagů s touto značkou se ve stejném období na Instagramu objevilo okolo dvou milionů, informuje deník The Guardian.

U populárního internetového obchodu Asos pak tato značka bot za posledních několika let zaznamenala prudký nárůst prodejů. Týká se to zejména klasického unisexového kotníkového modelu, o který je nebývalý zájem zejména poslední rok. Podle obchodní zástupkyně Asos Charlotty Lee za tím vedle loajality ke značce a aktuálním trendům stojí především celebrity a VIP, které je nosí.

Šněrovací boty se silnou podešví se staly hitem zejména poté, co si je obula populární modelka Gigi Hadidová. Značku si však oblíbili i další osobnosti a návrháři. Svým modelkám je dal John Galliano, značka Bottega Veneta, nechyběly ani na přehlídkových molech na londýnském či newyorském týdnu módy.

V prosinci loňského roku zahájila anglická firma spolupráci s americkým designérem Marcem Jackobsem s odkazem na jeho grunge kolekci z roku 1993. Výsledkem je řada vysokých šněrovacích bot Redux Grunge navazující na undergroundovou poetiku devadesátých let. Svoji spojitost s hudební scénou pak Dr. Martens proklamoval i skrze limitované kolekce, jedna zobrazuje rock´n´rollové motivy, další muzikanty z punkové kapely Sex Pistols.



Právě s dělnickou třídou a subkulturou skinheads, punkerů a motorkářů jsou boty neodmyslitelně spjaté. Nosil je však i hudebník Elton John, kapely Depeche Mode, Red Hot Chili Peppers, Nirvana, zpěvačka Madonna a také členové skupiny Orlík. Jejich původ má však zajímavý backround.

V roce 1945 si bývalý lékař wehrmachtu Klaus Märtens poranil kotník při lyžování v Alpách. Protože ho klasické vojenské boty tlačily, spolu s kamarádem Herbertem Funckem vytvořil vylepšený model s měkkou kůží a speciální podešví se vzduchovým polštářem. Zdravotnické boty vyráběli z vyřazených gum německé Luftwaffe, které na pohodlné a přitom bytelné podrážky byly ideální. V prvních dekádě si jejich produkt nejvíce oblíbily německé důchodkyně, které tvořily až 80 % jejich klientely. Na konci padesátých let si je vyhlédla anglická značka Griggs. Ta měla od roku 1901 továrnu na výrobu bot pro dělníky v Northamptonshire, takže se logicky výroba obuvi přesunula do Británie. Změnil se také název na Dr. Martens a tvar podrážky, přibylo charakteristické žluté šněrování.

První obuv nové značky Dr. Martens se začala v Británii prodávat 1. dubna 1960. Byl to pověstný model 1460, který je v prodeji dodnes. Měl osm šněrovacích dírek a třešňovou barvu.

Boty se okamžitě staly poznávacím znamení anglických subkulturních hnutí jako skinheds, teddy boys, hooligans a od 70. let i punkerů. Od 80. let jsou dováženy i do Spojených států. O dekádu později se stávají ikonickou obuví i pro hnutí grunge.