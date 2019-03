Maličkosti ze šatníku. Prozradíme vám, jak ho na jaře oživit

Inspirujte se

Toužíte oživit šatník, ale úplně si nejste jistá, jak to vlastně máte udělat? Vydejte se hledat inspiraci k vašim oblíbeným blogerkám, zpěvačkám nebo herečkám. Zkrátka komukoliv, jehož styl vám připadá zajímavý a jenž byste si chtěla vyzkoušet. Všímejte si toho, co konkrétně vás na outfitech dané osobnosti zaujalo, jestli jsou to kombinace, barvy nebo střihy. Zkuste to samé opatrně zakomponovat i do vašeho stylu.



Vydat se můžete i opačnou cestou. Najděte si určitý módní motiv, který vás zaujal a jeho možné variace. Z Pinterestu či Instagramu si můžete archivovat fotky outfitů, které vám padly do oka a vytvořit si z nich pomyslné tablo. Je na něm něco, co se neustále opakuje, nebo něco, co vybočuje? Zkuste si danou věc dát dohromady se stávajícím obsahem vašeho šatníku, klidně jen v hlavě nebo si to nakreslit na papíře. Jestli si budou jen trochu rozumět, jděte do toho a model si pořiďte.