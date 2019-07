Nevěra přináší víc bolesti než radosti, říká psychoterapeutka

Její klienti se na ni obracejí s nejrůznějšími problémy. Často řeší nějakou krizi – partnerskou, vývojovou, cítí prázdnotu, nebaví je, co dělají.

„To se často děje lidem velmi úspěšným, o kterých si myslíme, že nemohou mít problémy,“ říká Nora Vlášková v pondělním rozhovoru magazínu Ona Dnes.

Když k ní klient přijde a prožívá krizi, kromě jiných věcí se ho ptá i na to, co se mu v noci zdá. Sny totiž mohou ukazovat cestu, kterou by se při řešení potíží mohl člověk vydat. Nora Vlášková odmítá, že jde o něco ezoterického.

Vaše sny hodně napoví

„Používám metodu dasein, což je běžná součást psychoterapie. Samozřejmě sny nevykládám podle snáře, kde je v knize napsáno, že když něco ve spaní vidíte, znamená to určitou věc. Vykládám je podle významu, který mají pro vás, ne pro někoho jiného. Třeba když se vám zdá o potkanovi, zajímá mě, jaký vztah k tomu zvířeti máte. Jestli je to domácí mazlíček, nebo se ho bojíte. To už o něčem vypovídá,“ vysvětluje psychoterapeutka.

Nora Vlášková Nora Vlášková (50) vystudovala Právnickou fakultu na Univerzitě Karlově v Praze a Vysokou školu psychosociálních studií v Praze. • Pracovala na Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, pak na Probační a mediační službě na Městském soudu v Praze. • Po narození dětí si otevřela vlastní terapeutickou praxi, kterou provozuje devět let. • Z prvního manželství má dceru Maju (17) a syna Huga (15), z druhého manželství dvouletého Samuela.

Sny jsou řečí pocitů. „Ve spaní k nám promlouvá nevědomí, které ví daleko víc, než si uvědomujeme. Sen je reflexe našeho života, někdy se k nám snaží dostat nějaké poselství, něco důležitého, to jsou třeba naléhavé, opakující se noční můry,“ říká.

Abychom sny pochopili, je dobré sledovat, jestli při nich cítíme napětí, nebo úlevu, s čím jsou propojené. „To může ukazovat, jak situaci řešit. Já si třeba pamatuji jeden sen z období mého bloudění v milostném trojúhelníku mezi manželem a milencem. Tehdy jsem byla v obrovské tenzi, chtěla jsem se rychle rozhodnout, ale nedokázala jsem to,“ říká.

„V té době se mi zdálo, že jsem v místnosti, kde se honí dva muži. Střílejí po sobě a já nevím, kam se schovat. Jeden z nich na mě namíří pistoli, já se leknu, ale jakmile zjistím, že je to uspávací střela na zvířata, uklidním se, protože mi řekne, že budu spát tři měsíce. Sen mi pomohl odolat pokušení za každou cenu něco udělat a rozhodnutí, které jsem si byla schopná ustát, jsem udělala opravdu až za tři měsíce,“ vzpomíná na svoji manželskou krizi, která vyústila v nevěru a následný rozvod.

I když se později snažila manželství dát hlavně kvůli dětem dohromady, nešlo to. „Vztah byl přetížený a nebyli jsme schopni se přijmout takoví, jací jsme opravdu byli,“ vysvětluje psychoterapeutka, podle které neexistuje obecná rada, kdy ve vztahu zůstat a kdy už ne.

Ve vztahu se nebojte konfliktů

„Univerzální rada není, myslím si, že je dobré, když je vztah živý, když je v něm nějaká tepna, o kterou se musí pečovat. Je třeba si uvědomit, že je naprostá rarita, nikoli norma, že spolu dva lidé zůstanou šťastni až do smrti. Štěstí a spokojenost vám nezaručí ani žádný slib v kostele nebo na radnici. Je třeba o vztah každý den pečovat, každý den se zeptat, jestli bych si toho chlapa vzala znovu. Když ne, tak zjistit, v čem je problém. Důležité je starat se i o blízkost k tomu druhému. A nebát se konfliktů, neměnit je za klid. Protože konflikt i krize ke vztahu patří,“ vysvětluje.

Sama se ve svém prvním manželství snažila nebýt semetrika, dnes už řekne, co se jí nelíbí. „Protože jinak by to ve mně bylo a já bych partnerovi vynadala za něco jiného,“ dodává.

„Je dobré říkat, co mi vadí, ale zároveň se soustředit na to, co je pro mě ve vztahu důležité. To mi za to stojí a mohu přežít, že ten druhý nechává na lince hrnek od kafe,“ upozorňuje psychoterapeutka. „Vždycky je potřeba si uvědomit, že nenajdete ideál. A když máte pocit, že ano, utíkejte, protože s narcistním psychopatem se vám zle povede. To jsou ty typy mužů, kteří vám nosí pugéty růží, kupují brilianty, ale pak spadne klec.“

Nevěra podle ní nemusí být pro vztah vždy destruktivní. „Sama jsem nezažila v životě větší peklo a myslím, že obecně přináší víc bolesti než radosti. Důležité je, co to znamená, kam vás to vede potom. Někdy se stane, že si oba partneři uvědomí, jak byli nespokojení, a zjistí, že po tom všem jim je dobře, že je baví být spolu, nebojí se otevřené komunikace, nelžou ani sobě a vztah ožije,“ dodává.

„Jedna klientka mi říkala, že zpětně by milence svého muže postavila pomník, protože jejich manželství se po nevěře dostalo tam, kde nikdy nebylo. A to je také jediný způsob, jak ji překonat – když jste za ni vděčná. Jakmile zůstáváte ve vztahu z pocitu viny, nebude to fungovat a i po padesáti letech to bude viset ve vzduchu.“