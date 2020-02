Dívka se ubránila pedofilovi koloběžkou, vyklubal se z něj policista

Podle magazínu Newsweek se útok odehrál v září 2018, pachatele se však podařilo usvědčit až nyní. Jedenáctiletá dívka byla v den útoku venku na procházce se svými kamarády, ze které později zamířila sama domů.



Když přicházela ke vchodu do bytového domu, oslovil ji neznámý muž, který s ní prošel dovnitř až k výtahu. Tam si podle ruského listu Moscow Komsomolets spustil kalhoty a pokusil se dívku násilím zatlačit dovnitř.

Děvče ale v rukou drželo koloběžku, napřáhlo se a zaskočeného útočníka s ní vší silou udeřilo do genitálií. Muž se okamžitě skácel v bolestech na podlahu. Dívka momentu využila, zavřela dveře výtahu a dojela do svého bytu, kde všechno vylíčila matce, která zavolala policii.

Vzhledem k tomu, že pachatel z místa zmizel ještě před příjezdem strážníků, začalo vyšetřování. Policii se ale nakonec prostřednictvím záznamů z bezpečnostních kamer v okolí podařilo útočníka vystopovat.

Identifikovala ho jako policistu pracujícího na ruském ministerstvu vnitra, kde měl na starost dohled nad veřejným pořádkem při hromadných akcích. Ve vazbě nicméně pachatel tvrdil, že se u vchodu do dívčina domu nacházel náhodou, protože si tam chtěl pouze odskočit na malou.

Pořízené záběry ale dokazují, že muž prošel hned kolem několika vchodů do domu, než se zastavil právě u toho, kde zahlédl dívku. Ruský soud nyní muže za pokus o sexuální zneužití poslal na šest let do trestanecké kolonie.

Ministerstvo vnitra uvedlo, že policistu ještě před odsouzením ze svých služeb propustilo. „Zaměstnance jsme propustili, protože spáchal čin, který není v souladu se zásadou cti a důstojnosti našich pracovníků,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení.