Nominace na Czech Press Photo ovládl boj s pandemií. Šanci má i MAFRA

Zatímco David Neff na svých snímcích v kategorii Portrét zachycuje zdravotní sestry po službě na ARO „covidáriu“ v Nemocnici Na Bulovce, Martin Veselý se vydal do Safari parku v Dvoře Králové. Na jeho snímku jde ošetřovatel krmit mládě marabu, když proti objektivu letí volavka obrovská.

Mezi nominovanými jsou také fotografie členů umělecké skupiny Cirk La Putyka, jak v průběhu jarní karantény vystupují v ulicích Prahy, nebo snímky připomínající hostinu na Karlově mostě z konce června, kterou uspořádal Ondřej Kobza jako pomyslnou, bohužel předčasnou oslavu konce koronavirové krize.

Nebyl to však jen koronavirus, který v uplynulých měsících zaměstnával fotografy. A tak do boje o vítězná ocenění vstupují i snímky připomínající prosincovou střelbu ve Fakultní nemocnici Ostrava od Lukáše Kaboně z Deníku nebo soud s Marianem Kočnerem v Pezinku zachycený Tomášem Benedikovičem z Denníku N. Nominaci si vysloužila i Jarmila Štuková a její série Váleční koně v Sýrii, šanci má také Irena Zlámalová s fotografiemi sledujícími boj mladé zpěvačky Anny Slováčkové s rakovinou prsu.

Druhou hlavní cenou soutěže je takzvaný Grant Prahy, „roční tvůrčí stipendium pražského magistrátu určené k fotografování proměn hlavního města, které na doporučení mezinárodní poroty osobně uděluje pražský primátor“. Ten tentokrát vybral Amose Chapplea za soubor Střešní strážci Prahy, který dokumentuje skryté sochy na pražských střechách.

Rozhodnuto bylo taktéž o vítězích zvláštních cen. Canon Junior Award pro mladého autora získala Monika Řeháková za portrét s názvem Skrze. Ocenění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové si odnáší Milan Bureš z týdeníku Respekt za sérii Medici na ulici a Cena Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky náleží Lence Klicperové se sérii Turecká invaze. Novou cenu realizovanou ve spolupráci se společností Samsung si vysloužil Davidu W. Černý a jeho série ze zrušeného Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

O nominovaných snímcích letos rozhodovala pětičlenná porota. Jejími členy byli Joe Klamar z agentury AFP, americká reportážní fotografka Nicole Tungová, australský fotograf Chris McGrath z Getty Images, český fotograf Herbert Slavík a šéf fotobanky ČTK Petr Mlch.

„Organizace letošní poroty a soutěže byla dramatická. Termíny příletů zahraničních porotců jsme nechávali na poslední chvíli,“ uvádí ředitelka soutěže Czech Press Photo Veronika Souralová, jak do organizace letos zasáhla nařízená spojená s pandemií koronaviru. Ta ovlivní také výslednou formu ceremoniálu v Národním muzeu, kde mají být 2. prosince ohlášeni vítězové jednotlivých kategorií i hlavního ocenění Fotografie roku.

„Nyní stojíme před otázkou, jakým způsobem proběhne vyhlášení výsledků a předání cen. Samozřejmě bychom se s oceněnými fotografy rádi sešli, ale vzhledem k současné situaci připravujeme i variantu online,“ říká.



Národní muzeum se následně stane útočištěm i pro výstavu Czech Press Photo 2020, která představí nejen oceněné snímky, ale i vybrané nominované fotografie, které si zaslouží pozornost. Expozice se pro veřejnost otevře v březnu příštího roku a potrvá do října. Do soutěže se letos fotografové z Česka a Slovenska hlásili podle pravidel elektronicky. Celkově bylo do soutěženo přihlášeno přes pět tisíc snímků od 288 autorů.