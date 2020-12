Otevírají se galerie. Znovu bude možné obdivovat Rembrandta i van Gogha

Muzea a galerie se po celé republice zavřely veřejnosti 12. října. Některé instituce alespoň částečně po dobu uzavření přesunuly svůj program do online prostoru. Ani sebelépe zpracovaná virtuální prohlídka nebo online výstava však osobní zážitek nenahradí. Co tedy v praxi oněch 25 procent povolené kapacity znamená?

Představit si to návštěvníci mohou na příkladu současně nejexponovanější výstavy Národní galerie Rembrandt: Portrét člověka, které je domovem Palác Kinských. Ve výstavních prostorách se bude moct najednou vyskytovat pouze čtyřicet osob.



A zatímco ostatní výstavy Národní galerie včetně prodloužené expozice věnované Mikuláši Medkovi budou k vidění v tradiční otevírací době od úterý do neděle, výstava Rembrandta bude otevřena mimořádně celý týden od 9 do 21 hodin. Ve Šternberském paláci, kde mezi lety 1811 až 1871 sídlila Společnost vlasteneckých přátel umění, předchůdkyně dnešní Národní galerie Praha, navíc v pátek 11. prosince začíná nová expozice Staří mistři II.



Na nové výstavy návštěvníky láká také Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Ve čtvrtek otevírá v Domě U Černé Matky výstavu Duch, který pracuje - Architektura a česká politika 1918-1945 a o týden později se veřejnosti představí i výstava Mezi kýčem a akademií věnovaná chromolitografii ve službách reklamy a umění.

Sousední Galerie Rudolfinum plánuje od čtvrtka do neděle návštěvníkům zpřístupnit ještě projekt Unplugged. „Rozhodli jsme se alespoň o nějakou dobu prodloužit výstavu, abychom udělali radost všem, komu umění chybělo. Zájemci si ji mohou prohlédnout od 10 do 16 hodin, tak, aby si užili přirozeného denního světla, které výstava využívá,“ uvádí ředitel galerie Petr Nedoma.

Do svých prostor znovu zve i Forum Karlín, které se v září proměnilo v rozpohybované virtuální muzeum děl Clauda Moneta, Vincenta van Gogha, Augusta Renoira nebo Bohumila Kubišty. Na jaře, pokud situace dovolí, do prostoru dokonce zavítá i tanečník Sergej Polunin, který měl původně se svým představením Up, Close & Personal vystoupit na konci listopadu.

Z chystaných výstav štěstí přálo i Galině Miklínové a jejím Lichožroutům, kteří si odbyli online vernisáž v úterý. Od čtvrtka se těší na návštěvníky ve Ville Pellé. Znovu otevírá taktéž galerie Czech Photo Centre v Nových Butovicích, kde vystavují fotografie letošních porotců soutěže Czech Press Photo.

Své brány taktéž otevírá Galerie hlavního města Prahy, Museum Kampa nebo například Winternitova vila.

Těší se i v krajích

Umělecké dění začíná pomalu ožívat i v krajích. Na znovuotevření se těší například Západočeská galerie v Plzni, která má aktuálně na programu výstavy Nad Slunce krásnější - Plzeňská madona a krásný sloh a BAOABC - Jak a proč vniká kniha pro děti.

Po odluce se na návštěvu veřejnosti těší i Galerie výtvarného umění v Ostravě, kde aktuálně vystavují projekt Dělník je smrtelný, práce je živá, který prezentuje vyobrazení práce v umění. Navazuje na výstavní projekt Černá země? Mýtus a realita.

Tvůrčí dílny a edukační programy většina zmíněných institucí prozatím odsouvá nebo zachovává v online režimu. Případné změny galerie veřejnosti oznámí v souladu s případným dalším rozvolňováním vládních opatření. Ve všech zařízeních bude nadále nutné dodržovat nošení roušek i další hygienická pravidla.