Vítězné snímky Czech Press Photo zrcadlí pandemii. Uspěla i MAFRA

CZECH PRESS PHOTO 2020 AKTUALITA 1. Lukáš Kaboň / Deník / Střelba ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) 2. Tomáš Benedikovič / Denník N / Kočner 3. Jaroslav Novák / TASR / Loučení s koronou REPORTÁŽ

1. Roman Vondrouš / ČTK / Dezinfekce 2. Gabriel Kuchta / Deník N / JIP během pandemie koronaviru 3. Jarmila Štuková / Váleční koně v Sýrii KAŽDODENNÍ ŽIVOT 1. Martin Divíšek / EPA / Praha za dob koronaviru 2. Irena Zlámalová / Jeden rok v životě jedné holky 3. Kevin V. Ton / Jízda historickou tramvají UMĚNÍ A KULTURA 1. David W Černý / Reuters / Cirk La Putyka během omezeného vycházení 2. Matej Kalina / News and Media Holding / V první linii 3. Zdeněk Dvořák / Humberto pod rouškou SPORT

1. Richard Dömös / Sluneční hodiny 2. Gabriel Kuchta / Deník N / Diváci sledují fotbal v autokině po obnovení nejvyšší fotbalové soutěže 3. místo: Barbora Reichová / ČOV/ Nezlomní olympionici PORTRÉT 1. Jano Stovka / Herci 2. David Neff / MAFRA, a.s./ Sestřičky po službě na ARO „covidáriu“ v Nemocnici Na Bulovce 3. Richard Dömös / Karanténa ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Petr Toman / Projekt Hydronaut 2. Tomáš Predajňa / Zlomený velikán 3. Martin Veselý / MAFRA, a.s. / Uzavřená zoo PARTNERSKÉ CENY: Canon Junior Award: Monika Řeháková / Skrze Cenu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: Milan Bureš / Respekt / Medici na ulici Cenu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR): Lenka Klicperová / Turecká invaze. Dětská porota (členové Dismanova rozhlasového dětského souboru): Aleš Bílý / Matka borovic Stipendium ČTK pro autora nebo autorku do 26 let: David Stejskal / Medici na ulici. Cena společnosti Samsung: David W Černý / Zrušený Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech