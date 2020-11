Model Národní knihovny od Kaplického se v aukci neprodal. Uspěl Kaláb

Model Kaplického „chobotnice“ do aukce vstupoval s nejvyšší odhadovanou cenou, nakonec se však prodala jen architektova fotokoláž asi za 187 tisíc korun a dílo Space Truss Mk 2, za které nový majitel zaplatil 180 tisíc korun.

Největší úspěch z tuzemských umělců v aukci 20th Century Art: A Different Perspective zaznamenalo dílo zesnulého malíře Mikuláše Medka. Jeho Exploze se prodala přibližně za dva miliony korun. Půl milionu korun nový majitel zaplatil za obraz Jana Kalába Blue Cloud 1234 PM. Plátno The Descent of the Cross Miroslava Polácha skončilo s cenou 281 tisíc korun a práce Violet Tuesday od Lubomíra Typlta byla vydražena za 262 tisíc korun.

Galerie Kodl, která poslala do aukce deset obrazů od zmiňovaného Kalába, Kintery, Bolfa, Polácha, Typlta ale i Ondřeje Basjuka, Šárky Koudelové, Jana Pištěka a Jakuba Špaňhela se raduje ze stoprocentní úspěšnosti dražených děl, sdělila médiím mluvčí galerie Terezie Kaslová.

Nejmladší tuzemskou umělkyní v aukci byla malířka Radka Bodzewicz. Do výběru Sotheby’s se dostala ještě před třicátými narozeninami. Její Maska: Vstupní brána se vydražila za 150 tisíc korun. Obraz je součástí cyklu Božská komedie (Divine Comedy). Kombinovaná technika na plátně nabízí divákům i rozšířenou realitu. Obraz si lze prohlížet přes mobilní telefon či tablet s aplikací Artivive, ve které dílo ožívá v animaci s hudebním doprovodem.

Online aukce se konala od 5. listopadu do úterý 11. listopadu. Sotheby’s do svých aukcí čas od času zařazuje díla české avantgardy a moderny. Loni nabízela kolekci středoevropského umění. Obraz Jana Kubíčka z roku 1989 se tehdy prodal za téměř 600 tisíc korun a uspěl i Pasta Oner se svým dílem Pipe and Phone, které si nový majitel odnesl za 484 tisíc korun.